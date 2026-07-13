Трамп поддержал санкционный пакет против рф, инициированный покойным сенатором Грэмом - СМИ

Президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях против рф, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Эта поддержка появилась через несколько дней после неожиданной смерти Грэма, что, вероятно, еще больше облегчит путь законопроекта, над принятием которого сенатор от Южной Каролины работал годами.

Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь ранее заявляли, что администрация готова поддержать этот пакет, сообщив в пятницу, что они достигли согласия после длительных переговоров. Однако на тот момент было неясно, поддержит ли Трамп этот законопроект непосредственно, поскольку президент неоднократно критиковал этот законодательный акт и настаивал на большей свободе действий в отношении введения санкций.

Лидер большинства в Сенате Джон Тун ранее в понедельник заявил, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом над этим законопроектом, и выразил CNN свою надежду.

Для этого нужны усилия как демократов, так и республиканцев в Сенате, но я надеюсь, что нам удастся это сделать