Трамп пожелал скорейшего выздоровления Байдену после травмы

“Выздоравливай скорее”, — написал республиканец, комментируя запись, на кадрах которого видно, как Байден выходит из больницы в штате Делавэр.

Ранее в воскресенье пресс-пул 78-летнего Байдена сообщил, что он в субботу вывихнул правую лодыжку, когда играл с собакой. Журналисты привели заявление Кевина О’Коннора, который в течение многих лет был врачом демократа. По словам медика, у Байдена обнаружили трещины в двух костях в стопе.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Согласно предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов. Команда Трампа оспаривает итоги выборов в судах ряда штатов, однако суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников президента о пересчете.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020