Трамп побажав якнайшвидшого одужання Байдену після травми
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Чинний американський лідер Дональд Трамп в неділю побажав якнайшвидшого відновлення після травми ноги демократу Джозефу Байдену, який переміг на президентських виборах в країні. Своє побажання Трамп написав у Twitter, передає УНН.
"Одужуй швидше", - написав республіканець, коментуючи запис, на кадрах якого видно, як Байден виходить з лікарні в штаті Делавер.
Раніше в неділю прес-пул 78-річного Байдена повідомив, що він в суботу вивихнув праву гомілку, коли грав з собакою. Журналісти привели заяву Кевіна О'Коннора, який протягом багатьох років був лікарем демократа. За словами медика, у Байдена виявили тріщини в двох кістках в стопі.
Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно з попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів в судах ряду штатів, проте суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020