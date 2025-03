Трамп побажав якнайшвидшого одужання Байдену після травми

"Одужуй швидше", - написав республіканець, коментуючи запис, на кадрах якого видно, як Байден виходить з лікарні в штаті Делавер.

Раніше в неділю прес-пул 78-річного Байдена повідомив, що він в суботу вивихнув праву гомілку, коли грав з собакою. Журналісти привели заяву Кевіна О'Коннора, який протягом багатьох років був лікарем демократа. За словами медика, у Байдена виявили тріщини в двох кістках в стопі.

Вибори президента США пройшли 3 листопада. Згідно з попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів. Команда Трампа оспорює підсумки виборів в судах ряду штатів, проте суди в Пенсільванії і Мічигані відхилили позови прихильників президента про перерахунок.

