Тейлор Свифт побила мировой рекорд ТОП-100 Billboard, где заняла сразу все первые 10 ступенек

Детали

Один из самых авторитетных в мире журналов, Billboard, освещающий музыкальную индустрию с 1894 года, обзавелся новым рекордсменом.

В популярном хит-параде издания “горячая сотня” впервые в истории его существования лидирующие десять строчек занял один исполнитель. Им стала Тейлор Свифт. Топ хит-парада – это все десять песен из ее нового альбома Midnights, который за первые три дня продаж разошелся тиражом в миллион экземпляров.

32-летняя певица заняла первое место с синглом Anti-Hero, чей припев "It's me. Привет! I'm the problem, it's me" быстро стал трендом в тик-токе.

В оставшийся топ-10 вошли такие композиции как Lavender Haze, Maroon, Snow On The Beach, Bejeweled и Karma.

Все 13 песен из стандартного издания Midnights вошли в топ-15, вместе с треком Unholy Сэма Смита на 11 месте и Bad Habits Стива Лейси на 12 месте.

Добавим

Свифт обошла предыдущего рекордсмена, хип-хоп певца и рэпера Дрейка, который в сентябре 2021 года имел предыдущий рекорд - 9 синглов из топ-10. До него сразу 8 ступенек заняли Beatles в 1964 году.