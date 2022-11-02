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Тейлор Свіфт побила світовий рекорд ТОП-100 Billboard, де зайняла відразу усі перші 10 сходинок

Тейлор Свіфт побила світовий рекорд ТОП-100 Billboard, де зайняла відразу усі перші 10 сходинок

Київ • УНН

 • 1600359 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Американська співачка Тейлор Свіфт побила світовий рекорд ТОП-100 Billboard. Виконавиця зайняла усі перші 10 позицій в рейтингу, пише УНН.

Деталі

Один із найавторитетніших у світі журналів, Billboard, що висвітлює музичну індустрію з 1894 року, обзавівся новим рекордсменом.

У популярному хіт-параді видання “гаряча сотня” вперше в історії його існування лідируючі десять рядків зайняв один виконавець. Ним стала Тейлор Свіфт. Топ хіт-параду – це всі десять пісень з її нового альбому Midnights, який за перші три дні продажу розійшовся тиражем у мільйон екземплярів.

32-річна співачка посіла перше місце з синглом Anti-Hero, чий приспів "It's me. Hi! I'm the problem, it's me" швидко став трендом у тік-току.

До решти топ-10 увійшли такі композиції як Lavender Haze, Maroon, Snow On The Beach, Bejeweled і Karma.

Усі 13 пісень зі стандартного видання Midnights увійшли до топ-15, разом із треком Unholy Сема Сміта на 11 місці та Bad Habits Стіва Лейсі на 12 місці.

Додамо

Свіфт обійшла попереднього рекордсмена, хіп-хоп співака та репера Дрейка, який у вересні 2021 року мав попередній рекорд - 9 синглів з топ-10. До нього одразу 8 сходинок посіли Beatles у 1964 році.

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