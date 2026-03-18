Таловеров не поможет сборной в отборе к ЧМ против Швеции, его заменит Сарапий

Защитник английского "Сток Сити" Максим Таловеров не поможет сборной Украины в матче плей-офф к Чемпионату мира-2026 против сборной Швеции. Таловерова заменит защитник житомирского "Полесья" Эдуард Сарапий. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Сообщается, что игрок "Сток Сити" получил травму, которая не позволит ему сыграть в марте.

Защитник "Полесья" переведен из резервного списка в основной.

Эдуард Сарапий - 26-летний защитник житомирского "Полесья", который присоединился к житомирянам в 2024 году, перейдя из "Днепра-1". Является воспитанником киевского "Динамо".

В нынешнем сезоне Сарапий провел за "Полесье" 21 игру во всех турнирах, отметившись двумя голами. Ранее вызывался в сборную Украины U-17. Защитник уже вызывался в сборную, однако на поле за национальную команду еще не выходил, если не учитывать официальных матчей.

На скамейке запасных он проводил матчи с Шотландией (0:0) и Англией (0:2) в 2022-2023 годах, когда выступал в составе "Днепра-1", а в 2023 году сыграл 45 минут в товарищеском матче сборной против английского "Брентфорд-2".

Как сообщал УНН, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав сборной Украины, который будет готовиться к матчу против Швеции в отборе к Чемпионату мира-2026. В основной список вошли 26 футболистов. Еще девять исполнителей находятся в резервном списке. Дебютные вызовы получили вратарь и нападающий киевского "Динамо" Руслан Нещерет и Матвей Пономаренко, а также защитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский.

Отметим, что хоть в заявке и есть защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля и полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский, они не смогут помочь сборной в матче против Швеции из-за дисквалификации.

Пономаренко, Нещерет и Крушинский получили дебютные вызовы в сборную - Ребров объявил состав на матчи плей-офф ЧМ

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале отборочного плей-офф к чемпионату мира 2026 против Швеции. 31 марта нашу команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары сборная Польши - сборная Албании, либо товарищеская игра с командой, проигравшей в той же паре.

Оба матча сборная Украины проведет в качестве хозяина на стадионе "Сьютат-де-Валенсия" (Валенсия, Испания).