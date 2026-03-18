$43.950.1350.640.06
ukenru
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Таловеров не поможет сборной в отборе к ЧМ против Швеции, его заменит Сарапий

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Защитник Максим Таловеров не сыграет против Швеции из-за повреждения. Его место в составе сборной Украины займет Эдуард Сарапий из житомирского Полесья.

Таловеров не поможет сборной в отборе к ЧМ против Швеции, его заменит Сарапий

Защитник английского "Сток Сити" Максим Таловеров не поможет сборной Украины в матче плей-офф к Чемпионату мира-2026 против сборной Швеции. Таловерова заменит защитник житомирского "Полесья" Эдуард Сарапий. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН

Эдуард Сарапий заменит Макса Таловерова в составе национальной сборной 

- сообщили в УАФ. 

Сообщается, что игрок "Сток Сити" получил травму, которая не позволит ему сыграть в марте.

Защитник "Полесья" переведен из резервного списка в основной.

Справка 

Эдуард Сарапий - 26-летний защитник житомирского "Полесья", который присоединился к житомирянам в 2024 году, перейдя из "Днепра-1". Является воспитанником киевского "Динамо". 

В нынешнем сезоне Сарапий провел за "Полесье" 21 игру во всех турнирах, отметившись двумя голами. Ранее вызывался в сборную Украины U-17. Защитник уже вызывался в сборную, однако на поле за национальную команду еще не выходил, если не учитывать официальных матчей. 

На скамейке запасных он проводил матчи с Шотландией (0:0) и Англией (0:2) в 2022-2023 годах, когда выступал в составе "Днепра-1", а в 2023 году сыграл 45 минут в товарищеском матче сборной против английского "Брентфорд-2". 

Дополнение

Как сообщал УНН, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав сборной Украины, который будет готовиться к матчу против Швеции в отборе к Чемпионату мира-2026. В основной список вошли 26 футболистов. Еще девять исполнителей находятся в резервном списке. Дебютные вызовы получили вратарь и нападающий киевского "Динамо" Руслан Нещерет и Матвей Пономаренко, а также защитник житомирского "Полесья" Борис Крушинский. 

Отметим, что хоть в заявке и есть защитник донецкого "Шахтера" Ефим Конопля и полузащитник итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский, они не смогут помочь сборной в матче против Швеции из-за дисквалификации. 

Напомним 

26 марта сборная Украины сыграет в полуфинале отборочного плей-офф к чемпионату мира 2026 против Швеции. 31 марта нашу команду ожидает либо финал отборочного плей-офф с победителем пары сборная Польши - сборная Албании, либо товарищеская игра с командой, проигравшей в той же паре.

Оба матча сборная Украины проведет в качестве хозяина на стадионе "Сьютат-де-Валенсия" (Валенсия, Испания).

