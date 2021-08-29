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Талибы застрелили известного афганского певца - СМИ

Талибы застрелили известного афганского певца - СМИ

Киев  •  УНН

 • 36228 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Афганистане Фавад Андараб, известный местный певец, был убит талибами в субботу. Об этом сообщает Times Now, пишет УНН.

Детали

По информации телеканала, талибы якобы пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан 28 августа. Андараба вывели из дома и расстреляли. Певец скончался на месте. В своих песнях Андараб неоднократно осуждал группировку "Талибан" и поддерживал тех, кто с ними борется.

Смерть музыканта подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараб.

Taliban's brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here our beautiful valley ... land of our forefathers ... will not submit to Taliban's brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH

- Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Дополнение

Убийство произошло через несколько дней после того, как лидеры "Талибана" ввели в действие новые правила в стране, включая запрет на музыку и требование о присутствии мужа-сопровождающего для женщин, путешествующих в одиночку.

"Музыка запрещена в исламе", - заявил официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид. Аналогичную позицию талибы занимали, когда последний раз правили страной с 1996 по 2001 год.

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