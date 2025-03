Таліби застрелили відомого афганського співака - ЗМІ

Деталі

За інформацією телеканалу, таліби нібито прийшли додому до співака в афганській провінції Баглан 28 серпня. Андараба вивели з дому і розстріляли. Співак помер на місці. У своїх піснях Андараб неодноразово засуджував угруповання "Талібан" і підтримував тих, хто з ним бореться.

Смерть музиканта підтвердив колишній міністр внутрішніх справ Афганістану Масуд Андараб.

Taliban’s brutality continues in Andarab. Today they brutally killed folkloric singer, Fawad Andarabi who simply was brining joy to this valley and its people. As he sang here our beautiful valley…land of our forefathers… will not submit to Taliban’s brutality. pic.twitter.com/3Jc1DnpqDH

— Masoud Andarabi (@andarabi) August 28, 2021

Доповнення

Вбивство сталося через кілька днів після того, як лідери "Талібану" ввели в дію нові правила в країні, включаючи заборону на музику і вимогу про присутність чоловіка-супроводжуючого для жінок, які подорожують поодинці.

"Музика заборонена в ісламі", - заявив офіційний представник Талібану Забіхула Муджахід. Аналогічну позицію таліби займали, коли останній раз правили країною з 1996 по 2001 рік.