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Тайный агент СБУ рассказал о проникновении в офис Сивковича и задержании Кулинича

Киев • УНН

 • 144 просмотра

СБУ еще до вторжения инфильтрировала агента в офис Сивковича, который занимался вербовкой шпионов и сбором данных для рф. Кулинич блокировал информацию о наступлении россиян.

Тайный агент СБУ рассказал о проникновении в офис Сивковича и задержании Кулинича

Еще до начала полномасштабного вторжения СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в госизмене Владимир Сивкович. Экс-регионал сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны. Об этом тайный агент Службы безопасности Украины заявил в интервью Дмитрию Гордону, передает УНН.

Детали

Во время работы под прикрытием агент СБУ занимал должность водителя-помощника, вошел в доверие к Сивковичу, собирал данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам рф.

Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты. Также офис организовывал переправку в Украину специальной техники для скрытой записи определенных лиц. Предатель готовил для фсб информацию о политической ситуации в Украине: обзор движений, течений, тенденций. Проводилось много социологических исследований (прим: результаты которых подтасовывали в выгодном рф ключе) 

– отметил агент СБУ.

Он также рассказал о работе на рф экс-руководителя Крымского управления СБУ Олега Кулинича. Напомним, его в 2022 году лично задержал председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Кулинич был топовым агентом рф. После его ареста фсб обвинила Сивковича в провале самой масштабной операции, которую они планировали не один год. СБУ активно очищается от "кротов". Василием Малюком проведена колоссальная работа по очистке спецслужбы, и она еще продолжается. В Службе это самая эффективная работа в этом направлении за все время. Именно при каденции Владимира Зеленского началась настоящая борьба с госизменниками. И случай с Кулиничем – это свидетельство этой борьбы 

– подчеркнул агент.

Его показания подтверждают двое бывших подчиненных Кулинича из Крымского управления СБУ. По их словам, Кулинич специально разваливал работу подразделения: назначал на должности нефаховых людей, ставил задачи, не связанные с задачами Крымского Главка, нарушал внутренние правила безопасности, собирал информацию, которую потом мог использовать враг для наступления, блокировал расследование резонансных дел против предателей и т.д.

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Кулинич разрушал работу изнутри. То есть реально это было саботирование, уничтожение действующего эффективного органа 

– отметили сотрудники Службы.

Также они рассказали, что в ночь полномасштабного вторжения рф, Кулинич лично запретил докладывать в Киев о наступлении россиян на Херсонщину.

В три часа ночи дежурный сотрудник доложил, что подразделения армии рф уже развернуты в боевой порядок. Эта информация не была, по указанию Кулинича, предоставлена в центральное управление СБУ 

– подытожил сотрудник Службы.

Напомним, что экс-регионал Владимир Сивкович занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины во время президентства Януковича. После Революции Достоинства он бежал в рф. Сейчас является подозреваемым в государственной измене и создании преступной организации.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Василий Малюк
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
Херсонская область
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