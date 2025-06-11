Тайный агент СБУ рассказал о проникновении в офис Сивковича и задержании Кулинича

Еще до начала полномасштабного вторжения СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в госизмене Владимир Сивкович. Экс-регионал сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны. Об этом тайный агент Службы безопасности Украины заявил в интервью Дмитрию Гордону, передает УНН.

Во время работы под прикрытием агент СБУ занимал должность водителя-помощника, вошел в доверие к Сивковичу, собирал данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам рф.

Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты. Также офис организовывал переправку в Украину специальной техники для скрытой записи определенных лиц. Предатель готовил для фсб информацию о политической ситуации в Украине: обзор движений, течений, тенденций. Проводилось много социологических исследований (прим: результаты которых подтасовывали в выгодном рф ключе)

Он также рассказал о работе на рф экс-руководителя Крымского управления СБУ Олега Кулинича. Напомним, его в 2022 году лично задержал председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

Кулинич был топовым агентом рф. После его ареста фсб обвинила Сивковича в провале самой масштабной операции, которую они планировали не один год. СБУ активно очищается от "кротов". Василием Малюком проведена колоссальная работа по очистке спецслужбы, и она еще продолжается. В Службе это самая эффективная работа в этом направлении за все время. Именно при каденции Владимира Зеленского началась настоящая борьба с госизменниками. И случай с Кулиничем – это свидетельство этой борьбы