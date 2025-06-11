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Таємний агент СБУ розповів про проникнення в офіс Сівковича та затримання Кулініча

Київ • УНН

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СБУ ще до вторгнення інфільтрувала агента в офіс Сівковича, який займався вербуванням шпигунів та збором даних для РФ. Кулініч блокував інформацію про наступ росіян.

Таємний агент СБУ розповів про проникнення в офіс Сівковича та затримання Кулініча

Ще до початку повномасштабного вторгнення СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Ексрегіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни. Про це таємний агент Служби безпеки України заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону, передає УНН.

Деталі

Під час роботи під прикриттям агент СБУ обіймав посаду водія-помічника, увійшов у довіру до Сівковича, збирав дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам рф.

Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для фсб інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень (прим: результати яких підтасовували у вигідному рф ключі) 

– зазначив агент СБУ.

Він також розповів про роботу на рф екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча. Нагадаємо, його у 2022 році особисто затримав голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк.

Кулініч був топовим агентом рф. Після його арешту фсб звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. СБУ активно очищається від "кротів". Василем Малюком проведена колосальна робота з очищення спецслужби, і вона ще триває. В Службі це найефективніша робота в цьому напрямі за весь час. Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем – це свідчення цієї боротьби 

– підкреслив агент.

Його свідчення підтверджують двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ. За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов'язані з задачами Кримського Главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, блокував розслідування резонансних справ проти зрадників тощо.

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Кулініч руйнував роботу з середини. Тобто реально це було саботування, знищення діючого ефективного органу 

– зазначили співробітники Служби.

Також вони розповіли, що в ніч повномасштабного вторгнення рф, Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонщину.

О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії рф вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ 

– підсумував співробітник Служби.

Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до рф. Наразі є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Малюк Василь Васильович
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Херсонська область
Володимир Зеленський
Україна
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