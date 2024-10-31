Тайфун "Конг-рей" обрушился на Тайвань в непривычный сезон

Тайфун "Конг-рей", крупнейший тайфун, непосредственно поразивший Тайвань за примерно 30 лет, обрушился на восточное побережье острова, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Школы и бизнес по всему Тайваню были закрыты в четверг, супермаркеты были закрыты и опустошены, поскольку миллионы жителей готовились к шторму, который начался примерно в 1:40 по местному времени.

Диаметром более 500 километров и скоростью ветра около 33 км/ч вблизи его центра, "Конг-рей" классифицируется как шторм 4-й категории - немного не дотягивая до объявления супертайфуном.

Сотни рейсов и паромов, а также тайваньская фондовая биржа также были остановлены.

Восточная часть Тайваня, которая, как ожидается, больше всего пострадает от тайфуна "Конг-рей", может увидеть до 1200 мм осадков в период с 29 октября по 1 ноября, по данным синоптиков метеорологического агентства острова.

Министерство обороны Тайваня выделило 36 000 солдат в резерв для возможных спасательных операций.

Ожидается, что "Конг-рей" постепенно ослабнет после выхода на сушу и перемещения по Тайваню.

Дополнение

Необычно, чтобы такой мощный тайфун пришел так поздно в году. По данным метеорологического агентства Тайваня, сезон тайфунов обычно приходится на июль-сентябрь.

За последние восемь десятилетий все сильнейшие тайфуны пришлись на это окно. Но в этом году два огромных шторма обрушились на Тайвань в октябре - другой был супертайфун "Кратон", в результате которого погибли четыре человека и более 700 получили ранения.

Ученые-океанологи сообщили о почти рекордных уровнях глобальной температуры поверхности моря с июля, что означает, что на поверхности океана больше тепловой энергии для питания штормовых систем.