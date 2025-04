Судно с украинской кукурузой прибыло в Ирландию

Цитата

“Вопреки российской агрессии, Украина доказывает, что она надежный партнер. Мы приложим все усилия для противодействия планам россии использовать голод как оружие“, – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 21 августа, из портов Одесской области вышли еще четыре судна с украинским зерном. К тому же, проверят одно судно из Украины и пять судов, которые будут направляться в украинские порты.

The vessel Navi-Star with #Russian corn arrived in Ireland.



