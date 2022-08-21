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Судно с украинской кукурузой прибыло в Ирландию

Киев • УНН

 • 1126435 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Министерство иностранных блюд Украины сообщило в Twitter, что грузовое судно Navi-Star с украинской кукурузой прибыло в Ирландию. Об этом информирует УНН.

Судно с украинской кукурузой прибыло в Ирландию

Цитата

“Вопреки российской агрессии, Украина доказывает, что она надежный партнер. Мы приложим все усилия для противодействия планам россии использовать голод как оружие“, – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 21 августа, из портов Одесской области вышли еще четыре судна с украинским зерном. К тому же, проверят одно судно из Украины и пять судов, которые будут направляться в украинские порты.

The vessel Navi-Star with #Russian corn arrived in Ireland.

Despite Russian aggression #Ukraine proves to be a reliable partner. Мы будем действовать без действия в countering Russia’с планами, которые используются как weapon. #RussiasFamineGame#StandWithUkraine@dfatirlpic.twitter.com/zAU1KsBvDM

—MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) August 21, 2022

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