Судно з українською кукурудзою прибуло в Ірландію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міністерство закордонних страв України повідомило у Twitter, що вантажне судно Navi-Star з українською кукурудзою прибуло до Ірландії. Про це інформує УНН.
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“Всупереч російській агресії, Україна доводить що вона надійний партнер. Ми докладемо всіх зусиль для протидії планам росії використовувати голод як зброю“, – йдеться у повідомленні.
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Сьогодні, 21 серпня, з портів Одеської області вийшли ще чотири судна з українським зерном. До того ж перевірять одне судно з України та п'ять суден, які прямуватимуть в українські порти.
The vessel Navi-Star with #Ukrainian corn arrived in Ireland .
Despite Russian aggression #Ukraine proves to be a reliable partner. We will spare no effort in countering Russia’s plans to use hunger as a weapon. #RussiasFamineGame #StandWithUkraine@dfatirl pic.twitter.com/zAU1KsBvDM