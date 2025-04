Судно з українською кукурудзою прибуло в Ірландію

Цитата

“Всупереч російській агресії, Україна доводить що вона надійний партнер. Ми докладемо всіх зусиль для протидії планам росії використовувати голод як зброю“, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 21 серпня, з портів Одеської області вийшли ще чотири судна з українським зерном. До того ж перевірять одне судно з України та п'ять суден, які прямуватимуть в українські порти.

The vessel Navi-Star with #Ukrainian corn arrived in Ireland .



Despite Russian aggression #Ukraine proves to be a reliable partner. We will spare no effort in countering Russia’s plans to use hunger as a weapon. #RussiasFamineGame #StandWithUkraine@dfatirl pic.twitter.com/zAU1KsBvDM

