Студенты с особыми образовательными потребностями в профессиональных колледжах смогут учиться при поддержке ассистента

Министерство образования и науки утвердило положение, определяющее порядок привлечения ассистента для студентов с особыми образовательными потребностями в учреждениях профессионального образования. Ассистент будет помогать во время обучения и практической подготовки, а также способствовать созданию безопасных условий для получения образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает УНН.

Детали

Согласно утвержденному положению МОН, учреждения профессионального образования будут иметь четкий порядок привлечения ассистента, который будет помогать студенту во время обучения и практики.

"Ассистент будет сопровождать студента как во время теоретических занятий, так и во время практического обучения. Он будет оказывать поддержку в передвижении, ориентировании в пространстве, коммуникации, самообслуживании, а также наблюдать за состоянием здоровья и способствовать созданию безопасных условий во время обучения. Кроме этого, ассистент будет информировать учебное заведение о потребностях студента, а в случае буллинга — сообщать о нем руководству и помогать прекратить такие случаи", – говорится в МОН.

Ассистентом могут быть родители или другие законные представители студента, уполномоченное ими лицо или социальный работник. Для этого родители должны получить заключение инклюзивно-ресурсного центра о необходимости в ассистенте и подать заявление, а ассистент — пройти специальную подготовку и медицинский осмотр.

"После этого между ассистентом и учреждением профессионального образования заключается договор о его участии в образовательном процессе. Перед началом работы ассистент проходит специальную подготовку продолжительностью не менее 15 часов и медицинский осмотр, после чего руководитель учреждения издает приказ о его допуске к образовательному процессу", – говорится в сообщении.

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