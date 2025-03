Стрельба произошла на базе ВВС в США, объявлена ​​тревога

Всем военным и персоналу, находящимся на базе, поручено найти укрытие. Сотрудникам СМИ посоветовали не приезжать к базе.

"База находится в настоящее время в строгой изоляции. Есть неподтвержденные сообщения о звуках огнестрельного оружия. Ищите немедленно укрытие", - отмечается в сообщении.

The base is currently in lockdown. There are unconfirmed reports of gunshot sounds. Seek shelter immediately. More updates to come.

- Davis-Monthan AFB (@DMAFB) 23 января 2017 г.

Как сообщает Reuters, пресс-секретарь базы не смог раскрыть подробности инцидента, произошедшего на Davis-Monthan.

Он также рассказал, что на базе, по неподтвержденным данным, были слышны звуки стрельбы.