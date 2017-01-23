Стрілянина сталась на базі ВПС у США, оголошено тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У штаті Арізона на базі Військово-повітряних сил Davis-Monthan AFB оголошена тривога після повідомлень про стрілянину зі зброї. Про це йдеться у повідомленні на сторінці бази у Twitter, передає УНН.
Всім військовим і персоналу, що знаходиться на базі, доручено знайти укриття. Співробітникам ЗМІ порадили не приїжджати до бази.
“База перебуває в даний час в суворій ізоляції. Є непідтверджені повідомлення про звуки вогнепальної зброї. Шукайте негайно укриття”, — наголошується у повідомленні.
The base is currently in lockdown. There are unconfirmed reports of gunshot sounds. Seek shelter immediately. More updates to come.— Davis-Monthan AFB (@DMAFB) 23 января 2017 г.
Як повідомляє Reuters, прес-секретар бази не зміг розкрити подробиці інциденту, що стався на Davis-Monthan.
Він також розповів, що на базі, за непідтвердженими даними, були чутні звуки стрілянини.