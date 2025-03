Стрілянина сталась на базі ВПС у США, оголошено тривогу

Всім військовим і персоналу, що знаходиться на базі, доручено знайти укриття. Співробітникам ЗМІ порадили не приїжджати до бази.

“База перебуває в даний час в суворій ізоляції. Є непідтверджені повідомлення про звуки вогнепальної зброї. Шукайте негайно укриття”, — наголошується у повідомленні.

The base is currently in lockdown. There are unconfirmed reports of gunshot sounds. Seek shelter immediately. More updates to come.

Як повідомляє Reuters, прес-секретар бази не зміг розкрити подробиці інциденту, що стався на Davis-Monthan.

Він також розповів, що на базі, за непідтвердженими даними, були чутні звуки стрілянини.