США ввели новые санкции против теневого флота Ирана и сети обменников — Reuters

Минфин США наложил санкции на компанию Amin Exchange и 19 нефтяных судов. Ограничения касаются сети подставных фирм в ОАЭ, Китае и Гонконге.

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против иранской обменной конторы и судов "теневого флота". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство финансов США наложило санкции на иранскую компанию Amin Exchange, также известную как Ebrahimi and Associates Partnership Company. По данным ведомства, она имеет разветвленную сеть подставных компаний в различных юрисдикциях, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Гонконге.

США также заблокировали 19 судов, которые, по данным Вашингтона, были причастны к поставкам иранской нефти и нефтехимической продукции иностранным клиентам.

Министерство финансов США заявило, что иранские обменные пункты ежегодно обеспечивают проведение валютных операций на миллиарды долларов, что позволяет правительству обходить санкции и получать доступ к международной финансовой системе. По данным ведомства, подставные компании контролируют операции на сотни миллионов долларов от имени иранских банков.

Теневая банковская система Ирана способствует незаконному переводу средств для террористических целей. Поскольку Министерство финансов систематически ликвидирует теневую банковскую систему и теневой флот Тегерана в рамках операции "Экономическая ярость", финансовые учреждения должны быть бдительными в отношении того, как режим манипулирует международной финансовой системой, чтобы вызвать хаос

- заявил в пресс-релизе министр финансов США Скотт Бессент.

Управление по контролю за иностранными активами также внесло в список следующие компании, которые, по его словам, являются подставными фирмами, оказывающими помощь Amin Exchange:

  • китайская компания Ningbo Jiarui Trading Co., Ltd.;
    • гонконгская компания Starshine Petrochemical Corporation Limited;
      • гонконгская компания Vigorous Trading Limited;
        • компания Alieen Goods Wholesalers LLC из ОАЭ;
          • компания Bold Trading FZE из ОАЭ;
            • Materium Group FZE (ОАЭ);
              • Bestfortuna Company Limited (Гонконг);
                • Cheng Pan Co., Limited (Гонконг).

                  Напомним

                  Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что "время истекает", на фоне того, как переговоры по прекращению войны зашли в тупик.

