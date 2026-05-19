США ввели новые санкции против теневого флота Ирана и сети обменников — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против иранской обменной конторы и судов "теневого флота". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США наложило санкции на иранскую компанию Amin Exchange, также известную как Ebrahimi and Associates Partnership Company. По данным ведомства, она имеет разветвленную сеть подставных компаний в различных юрисдикциях, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Гонконге.

США также заблокировали 19 судов, которые, по данным Вашингтона, были причастны к поставкам иранской нефти и нефтехимической продукции иностранным клиентам.

Министерство финансов США заявило, что иранские обменные пункты ежегодно обеспечивают проведение валютных операций на миллиарды долларов, что позволяет правительству обходить санкции и получать доступ к международной финансовой системе. По данным ведомства, подставные компании контролируют операции на сотни миллионов долларов от имени иранских банков.

Теневая банковская система Ирана способствует незаконному переводу средств для террористических целей. Поскольку Министерство финансов систематически ликвидирует теневую банковскую систему и теневой флот Тегерана в рамках операции "Экономическая ярость", финансовые учреждения должны быть бдительными в отношении того, как режим манипулирует международной финансовой системой, чтобы вызвать хаос