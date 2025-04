США требует международного расследования из-за задержания Протасевича в Минске

Цитата

“Мы решительно осуждаем наглый и шокирующий поступок режима Лукашенко с целью предотвращения коммерческого рейса и ареста журналиста. Мы требуем международного расследования и согласовываем с нашими партнерами дальнейшие шаги. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси”, — заявил Блинкен.

We strongly condemn the Lukashenka regime’s brazen and shocking act to divert a commercial flight and arrest a journalist. We demand an international investigation and are coordinating with our partners on next steps. The United States stands with the people of Belarus.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 23, 2021

Реакция ЕС

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала ситуацию с самолетом Ryanair “похищением”, которое должно быть наказано санкциями. Она заявила, что Романа Протасевича должны освободить немедленно, а в понедельник, 24 мая, ЕС планирует рассмотреть конкретные шаги реагирования на ситуацию.

Напомним

В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair.

Контекст

Около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал беспрецедентной ситуацию с посадкой самолета в Минске и потребовал немедленного освобождения Протасевича. После этого в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси.

МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование, а Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей. Ряд представителей других европейских стран также выразили обеспокоенность ситуацией и потребовали освободить Протасевича.