США вимагає міжнародного розслідування через затримання Протасевича у Мінську

Цитата

“Ми рішуче засуджуємо нахабний і шокуючий вчинок режиму Лукашенка з метою відвернення комерційного рейсу та арешту журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування та узгоджуємо з нашими партнерами подальші кроки. Сполучені Штати підтримують народ Білорусі”, — заявив Блінкен.

We strongly condemn the Lukashenka regime’s brazen and shocking act to divert a commercial flight and arrest a journalist. We demand an international investigation and are coordinating with our partners on next steps. The United States stands with the people of Belarus.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 23, 2021

Реакція ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала ситуацію з літаком Ryanair “викраденням”, яке має бути покаране санкціями. Вона заявила, що Романа Протасевича мають звільнити негайно, а у понеділок, 24 травня, ЄС планує розглянути конкретні кроки реагування на ситуацію.

Нагадаємо

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair.

Контекст

Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав безпрецедентною ситуацію з посадкою літака в Мінську і зажадав негайного звільнення Протасєвіча. Після цього в МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі.

МЗС Австрії заявило про необхідність провести міжнародне розслідування, а Польща попросила главу Євроради розглянути на саміті введення санкцій проти білоруської влади. Ряд представників інших європейських країн також висловили стурбованість ситуацією і зажадали звільнити Протасевича.