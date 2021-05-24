США вимагає міжнародного розслідування через затримання Протасевича у Мінську

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 21315 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 70789 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 154990 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 189368 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 170049 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 164606 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 113133 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 88797 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 220614 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89745 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 45312 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 58008 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 67075 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 83834 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 22908 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 187989 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 220551 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 311080 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 474927 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 458058 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 23588 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 43888 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 48551 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 48404 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 48812 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

США вимагає міжнародного розслідування через затримання Протасевича у Мінську

Київ • УНН

 • 14715 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. США засуджує “нахабний” вчинок Олександра Лукашенка і вимагає міжнародного розслідування зупинки літака Ryanair та затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, пише УНН.

США вимагає міжнародного розслідування через затримання Протасевича у Мінську

Цитата

“Ми рішуче засуджуємо нахабний і шокуючий вчинок режиму Лукашенка з метою відвернення комерційного рейсу та арешту журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування та узгоджуємо з нашими партнерами подальші кроки. Сполучені Штати підтримують народ Білорусі”, — заявив Блінкен.

We strongly condemn the Lukashenka regime’s brazen and shocking act to divert a commercial flight and arrest a journalist. We demand an international investigation and are coordinating with our partners on next steps. The United States stands with the people of Belarus.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 23, 2021

Реакція ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала ситуацію з літаком Ryanair “викраденням”, яке має бути покаране санкціями. Вона заявила, що Романа Протасевича мають звільнити негайно, а у понеділок, 24 травня, ЄС планує розглянути конкретні кроки реагування на ситуацію.

Нагадаємо

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair.

Контекст

Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав безпрецедентною ситуацію з посадкою літака в Мінську і зажадав негайного звільнення Протасєвіча. Після цього в МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі.

МЗС Австрії заявило про необхідність провести міжнародне розслідування, а Польща попросила главу Євроради розглянути на саміті введення санкцій проти білоруської влади. Ряд представників інших європейських країн також висловили стурбованість ситуацією і зажадали звільнити Протасевича.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.70
Bitcoin
$81,879.40
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.84
Золото
$3,141.89
Ethereum
$1,594.94