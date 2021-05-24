США вимагає міжнародного розслідування через затримання Протасевича у Мінську

Цитата

“Ми рішуче засуджуємо нахабний і шокуючий вчинок режиму Лукашенка з метою відвернення комерційного рейсу та арешту журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування та узгоджуємо з нашими партнерами подальші кроки. Сполучені Штати підтримують народ Білорусі”, — заявив Блінкен.

We strongly condemn the Lukashenka regime’s brazen and shocking act to divert a commercial flight and arrest a journalist. We demand an international investigation and are coordinating with our partners on next steps. The United States stands with the people of Belarus.

Реакція ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала ситуацію з літаком Ryanair “викраденням”, яке має бути покаране санкціями. Вона заявила, що Романа Протасевича мають звільнити негайно, а у понеділок, 24 травня, ЄС планує розглянути конкретні кроки реагування на ситуацію.

Нагадаємо

У МЗС Польщі викликали білоруського посла через затримання засновника Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура та поліція Литви розпочали розслідування інциденту з літаком Ryanair. Білоруський опозиціонер Латушко заявляє про те, що влада хотіла збити літак Ryanair.

Контекст

Близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул першого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: „Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели”, — розповів пасажир.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав безпрецедентною ситуацію з посадкою літака в Мінську і зажадав негайного звільнення Протасєвіча. Після цього в МЗС Литви викликали тимчасового повіреного в справах Білорусі.

МЗС Австрії заявило про необхідність провести міжнародне розслідування, а Польща попросила главу Євроради розглянути на саміті введення санкцій проти білоруської влади. Ряд представників інших європейських країн також висловили стурбованість ситуацією і зажадали звільнити Протасевича.