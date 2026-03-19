США приблизились к развертыванию первой гиперзвуковой ракеты

Армия США почти готова к полному развертыванию первой гиперзвуковой ракеты, которая станет новым этапом в развитии вооружений. Об этом заявил высокопоставленный представитель американских военных, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Речь идет о системе, которую планировали ввести раньше, однако программа неоднократно задерживалась из-за технических трудностей и пропущенных дедлайнов.

Несмотря на предыдущие проблемы, в США заявляют, что теперь находятся "очень близко" к завершению развертывания. Это означает, что первая боевая гиперзвуковая система может вскоре стать полностью операционной.

Бельгия планирует усилить артиллерию – ориентиром стали успехи HIMARS в Украине

Ранее Пентагон неоднократно переносил сроки ввода этого оружия, хотя подразделения уже были подготовлены к его использованию.

Часть глобальной гонки вооружений

Гиперзвуковые ракеты способны двигаться со скоростью более пяти скоростей звука и маневрировать во время полета, что делает их сложными для перехвата. США активно развивают эти технологии на фоне конкуренции с Китаем и Россией.

Ожидается, что появление такого оружия значительно усилит возможности американской армии в высокоточных ударах на большие расстояния.

Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7