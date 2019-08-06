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США подозревают китайские банки в помощи финансированию ядерной программы КНДР

США подозревают китайские банки в помощи финансированию ядерной программы КНДР

Киев  •  УНН

 • 9563 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. США изучают финансовые операции с участием трех китайских банков, они подозревают в оказании содействия в финансировании ядерной программы КНДР. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.

По данным издания, американский апелляционный суд поддержал распоряжение судьи окружного суда Вашингтона, обязывающее банки предоставить информацию о транзакциях на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Предполагается, в частности, что Государственный банк КНДР мог прибегать к услугам неназванной китайской компании для экспорта угля и иных полезных ископаемых, используя полученный в долларах доход для покупки материалов, необходимых для развития ядерной программы.

Отмечается, что в настоящее время банки подозреваются не в том, что они сознательно нарушают американские законы, а в том, что могут хранить информацию, которая, по мнению правительства США, “может пояснить, как КНДР финансирует свою программу по созданию ядерного оружия”.

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США запрашивают доступ к данным 2012-2017 года, указывая, что схема могла действовать в течение не менее пяти лет.

Названия банков не указаны в решении суда, но, как предполагает Bloomberg, речь может идти о China Merchants Bank Co., Bank of Communications Co и Shanghai Pudong Development Bank Co. Все они опубликовали заявления, в которых говорится о том, что в отношении них не проводятся расследования за нарушение американских санкций.

Напомним, Председатель КНР Си Цзиньпин в июне 2019 впервые прибыл в аэропорт Пхеньяна, столицы КНДР, и начал государственный визит в государства.

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