США подозревают китайские банки в помощи финансированию ядерной программы КНДР

По данным издания, американский апелляционный суд поддержал распоряжение судьи окружного суда Вашингтона, обязывающее банки предоставить информацию о транзакциях на сумму в несколько сотен миллионов долларов. Предполагается, в частности, что Государственный банк КНДР мог прибегать к услугам неназванной китайской компании для экспорта угля и иных полезных ископаемых, используя полученный в долларах доход для покупки материалов, необходимых для развития ядерной программы.

Отмечается, что в настоящее время банки подозреваются не в том, что они сознательно нарушают американские законы, а в том, что могут хранить информацию, которая, по мнению правительства США, “может пояснить, как КНДР финансирует свою программу по созданию ядерного оружия”.

США запрашивают доступ к данным 2012-2017 года, указывая, что схема могла действовать в течение не менее пяти лет.

Названия банков не указаны в решении суда, но, как предполагает Bloomberg, речь может идти о China Merchants Bank Co., Bank of Communications Co и Shanghai Pudong Development Bank Co. Все они опубликовали заявления, в которых говорится о том, что в отношении них не проводятся расследования за нарушение американских санкций.

Напомним, Председатель КНР Си Цзиньпин в июне 2019 впервые прибыл в аэропорт Пхеньяна, столицы КНДР, и начал государственный визит в государства.