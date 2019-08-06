США підозрюють китайські банки в допомозі фінансування ядерної програми КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. США вивчають фінансові операції за участю трьох китайських банків, які вони підозрюють в наданні сприяння у фінансуванні ядерної програми КНДР. Про це у вівторок повідомило агентство Bloomberg, передає УНН.
За даними видання, американський апеляційний суд підтримав розпорядження судді окружного суду Вашингтона, що зобов’язує банки надати інформацію про транзакції на суму в кілька сотень мільйонів доларів. Передбачається, зокрема, що Державний банк КНДР міг вдаватися до послуг неназваною китайської компанії для експорту вугілля та інших корисних копалин, використовуючи отриманий в доларах дохід для покупки матеріалів, необхідних для розвитку ядерної програми.
Відзначається, що в даний час банки підозрюються не в тому, що вони свідомо порушують американські закони, а в тому, що можуть зберігати інформацію, яка, на думку уряду США, “може пояснити, як КНДР фінансує свою програму зі створення ядерної зброї”.
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США запитують доступ до даних за 2012-2017 роки, вказуючи, що схема могла діяти щонайменше протягом п’яти років.
Назви банків не вказані в рішенні суду, але, як припускає Bloomberg, мова може йти про China Merchants Bank Co., Bank of Communications Co і Shanghai Pudong Development Bank Co. Всі вони опублікували заяви, в яких йдеться про те, що стосовно них не проводяться розслідування за порушення американських санкцій.
Нагадаємо, Голова КНР Сі Цзіньпін у червні 2019 року вперше прибув до аеропорту Пхеньяна, столиці КНДР, і розпочав державний візит до держави.