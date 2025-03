США не исключили вторичных санкций за сотрудничество с властью Венесуэлы

Введение вторичных санкций против граждан или лиц, связанных с правительством Мадуро, было бы “очевидной возможностью”, отметил Абрамс (цитата по Reuters). Однако решения по этому поводу США, по словам американского спецпредставителя, пока не приняли. “Но такая возможность остается”, — добавил чиновник.

В целом же Вашингтон, по его данным, рассматривает различные способы влияния на власти Венесуэлы. Среди них в том числе — персональные санкции и визовые ограничения.

Сегодня увидеть “позитивную” роль президента Мадуро в строительстве “демократической Венесуэлы” трудно, заметил Абрамс. “Если он хотел построить демократическую Венесуэлу, у него была возможность сделать это, но он этого не сделал”, — подчеркнул спецпредставитель США, заметив, что в конечном итоге будущую роль Мадуро на политической арене должны определить сами венесуэльцы.

Today, Special Representative for #Venezuela Elliott Abrams addressed reporters at the @ForeignPressCtr . #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/KdMhVYPczb

— Department of State (@StateDept) 5 марта 2019

Как отмечал УНН, Трамп заявил о продлении санкций против Венесуэлы.