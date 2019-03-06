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США не исключили вторичных санкций за сотрудничество с властью Венесуэлы

США не исключили вторичных санкций за сотрудничество с властью Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 8850 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством нынешнего главы боливарианской республики Николаса Мадуро. Об этом он сообщил на брифинге, видеозапись с этого мероприятия опубликована в Twitter Госдепа, передает УНН.

Введение вторичных санкций против граждан или лиц, связанных с правительством Мадуро, было бы “очевидной возможностью”, отметил Абрамс (цитата по Reuters). Однако решения по этому поводу США, по словам американского спецпредставителя, пока не приняли. “Но такая возможность остается”, — добавил чиновник.

В целом же Вашингтон, по его данным, рассматривает различные способы влияния на власти Венесуэлы. Среди них в том числе — персональные санкции и визовые ограничения.

Сегодня увидеть “позитивную” роль президента Мадуро в строительстве “демократической Венесуэлы” трудно, заметил Абрамс. “Если он хотел построить демократическую Венесуэлу, у него была возможность сделать это, но он этого не сделал”, — подчеркнул спецпредставитель США, заметив, что в конечном итоге будущую роль Мадуро на политической арене должны определить сами венесуэльцы.

Today, Special Representative for #Venezuela Elliott Abrams addressed reporters at the @ForeignPressCtr . #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/KdMhVYPczb

— Department of State (@StateDept) 5 марта 2019

Как отмечал УНН, Трамп заявил о продлении санкций против Венесуэлы.

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