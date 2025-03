США не виключили вторинних санкцій за співпрацю з владою Венесуели

Введення вторинних санкцій проти громадян або осіб, пов’язаних з урядом Мадуро, було б “очевидною можливістю”, зазначив Абрамс (цитата по Reuters). Однак рішення з цього приводу США, за словами американського спецпредставника, поки не прийняли. “Але така можливість залишається”, — додав чиновник.

В цілому ж Вашингтон, за його даними, розглядає різні способи впливу на владу Венесуели. Серед них зокрема — персональні санкції та візові обмеження.

Сьогодні побачити “позитивну” роль президента Мадуро в будівництві “демократичної Венесуели” важко, зауважив Абрамс. “Якщо він хотів побудувати демократичну Венесуелу, у нього була можливість зробити це, але він цього не зробив”, — підкреслив спецпредставник США, зауваживши, що в кінцевому підсумку майбутню роль Мадуро на політичній арені повинні визначити самі венесуельці.

Today, Special Representative for #Venezuela Elliott Abrams addressed reporters at the @ForeignPressCtr. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/KdMhVYPczb

— Department of State (@StateDept) 5 березня 2019 р.

