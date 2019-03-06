США не виключили вторинних санкцій за співпрацю з владою Венесуели

КИЇВ. 6 березня. УНН. Спецпредставник США по Венесуелі Елліотт Абрамс заявив, що Вашингтон не виключає введення вторинних санкцій за співпрацю з урядом нинішнього глави боліваріанської республіки Ніколаса Мадуро. Про це він повідомив на брифінгу, відеозапис з цього заходу опубліковано в Twitter Держдепу, передає УНН.