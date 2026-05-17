США, Китай и россия заинтересованы в разделенной Европе - Каллас

Администрация Трампа не любит объединенный Европейский Союз, поскольку этот блок является геополитической силой, с которой Вашингтону приходится считаться, заявила в воскресенье глава внешней политики ЕС Кая Каллас, призвав страны-члены ЕС не ослаблять блок путем заключения двусторонних соглашений с США. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Им не нравится Европейский Союз, это очень очевидно. Но нам нужно понять, почему им не нравится ЕС; почему Китаю не нравится ЕС, почему россии не нравится. Это потому, что если мы держимся вместе, если мы действуем сообща, тогда мы являемся равными силами, мы сильны - сказала Каллас на конференции Lennart Meri в Таллине в воскресенье.

Каллас отметила, что "конечно легче" иметь дело с отдельными странами, которые значительно меньше, чем с блоком, который может действовать как равная сила. Она сказала, что риторика вроде "мои отношения с вами прекрасны, но мне не нравится Европейский Союз" является частью стратегии "разделяй и властвуй".

"Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, что страны идут по этому пути", — сказала она. "Разделение на самом деле работает".

Несколько стран ЕС пытались сохранить собственные каналы связи с Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони позиционировала себя как потенциальный мост между Европой и США, однако эта стратегия потерпела неудачу после критики Трампом Папы Льва XIV.

Каллас призвала страны ЕС защищать Европейский Союз и заключать соглашения через его институты, заявив в отношении США, Китая и России: "Почему эти государства хотят развалить Европейский Союз — потому что мы намного сильнее, когда мы вместе".

Бывшая премьер-министр Эстонии также заявила, что у Европы есть "очень четкое понимание диагноза болезни", когда речь идет о Китае, но пока нет согласия относительно лечения.

Она сказала, что есть два варианта: либо увеличение "морфия" — субсидий, которые страны ЕС предоставляют промышленности, либо начало "химиотерапии", то есть использования инструментов, которыми располагает ЕС, таких как прямые иностранные инвестиции, государственные закупки и диверсификация поставок критически важного сырья.

Будет больно использовать эти инструменты, потому что тогда последует ответ в виде ответных мер. Мы еще не там, и я волнуюсь, что в конечном итоге даже богатые страны исчерпают деньги налогоплательщиков на субсидии, а мы так и не решим основную проблему - сказала она.

