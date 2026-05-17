США, Китай и россия заинтересованы в разделенной Европе - Каллас
Киев • УНН
Каллас призвала страны ЕС избегать двусторонних соглашений со США для сохранения единства. Она заявила, что Вашингтон, Пекин и москва хотят разделить блок.
Администрация Трампа не любит объединенный Европейский Союз, поскольку этот блок является геополитической силой, с которой Вашингтону приходится считаться, заявила в воскресенье глава внешней политики ЕС Кая Каллас, призвав страны-члены ЕС не ослаблять блок путем заключения двусторонних соглашений с США. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Им не нравится Европейский Союз, это очень очевидно. Но нам нужно понять, почему им не нравится ЕС; почему Китаю не нравится ЕС, почему россии не нравится. Это потому, что если мы держимся вместе, если мы действуем сообща, тогда мы являемся равными силами, мы сильны
Каллас отметила, что "конечно легче" иметь дело с отдельными странами, которые значительно меньше, чем с блоком, который может действовать как равная сила. Она сказала, что риторика вроде "мои отношения с вами прекрасны, но мне не нравится Европейский Союз" является частью стратегии "разделяй и властвуй".
"Я очень обеспокоена, потому что иногда вижу, что страны идут по этому пути", — сказала она. "Разделение на самом деле работает".
Несколько стран ЕС пытались сохранить собственные каналы связи с Вашингтоном после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони позиционировала себя как потенциальный мост между Европой и США, однако эта стратегия потерпела неудачу после критики Трампом Папы Льва XIV.
Каллас призвала страны ЕС защищать Европейский Союз и заключать соглашения через его институты, заявив в отношении США, Китая и России: "Почему эти государства хотят развалить Европейский Союз — потому что мы намного сильнее, когда мы вместе".
Бывшая премьер-министр Эстонии также заявила, что у Европы есть "очень четкое понимание диагноза болезни", когда речь идет о Китае, но пока нет согласия относительно лечения.
Она сказала, что есть два варианта: либо увеличение "морфия" — субсидий, которые страны ЕС предоставляют промышленности, либо начало "химиотерапии", то есть использования инструментов, которыми располагает ЕС, таких как прямые иностранные инвестиции, государственные закупки и диверсификация поставок критически важного сырья.
Будет больно использовать эти инструменты, потому что тогда последует ответ в виде ответных мер. Мы еще не там, и я волнуюсь, что в конечном итоге даже богатые страны исчерпают деньги налогоплательщиков на субсидии, а мы так и не решим основную проблему
