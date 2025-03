Исконные земли Литвы: Вильнюс требует от рф предоставить сухопутный коридор в Смоленск

Цитата

«В ответ на претензии россии по Калининграду, мы требуем полного доступа к исконным литовским землям Смоленска через этот сухопутный коридор», - заявил он.

Детали

Ранее первый заместитель председателя комитета совета федерации рф по международным делам владимир джабаров заявил, что «блокада» калининградской области может привести к

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/HvLO0Oii7E

— Matas Maldeikis MP (@MatasMaldeikis) June 29, 2022

Дополнение

Литовские железные дороги с субботы перестанут осуществлять транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза в Калининград. Предварительно запрет коснется 40-50% номенклатуры товаров, ранее перевозившихся между эксклавом и остальной россией. Среди наиболее распространенных грузов – стройматериалы, цемент и металлы. Чтобы компенсировать отсутствие коммерческого железнодорожного сообщения в россии могут заняться поиском дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

Литва планирует наложить вето на решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит российских товаров через ЕС. При этом отмечается, что накануне глава Литовской республики Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на компромисс по соблюдению санкционных мер и железнодорожный транзит не будет возобновлен в Калининградскую область.