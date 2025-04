Споконвічні землі Литви: Вільнюс вимагає від рф надати сухопутний коридор до Смоленська

Цитата

«У відповідь на претензії росії щодо Калінінграда, ми вимагаємо повного доступу до споконвічних литовських земель Смоленська через цей сухопутний коридор», - заявив він.

Деталі

Раніше перший заступник голови комітету ради федерації рф з міжнародних справ володимир джабаров заявив, що «блокада» Калінінградської області може призвести до збройного конфлікту з росією.

In response to Russia's claims in Kaliningrad we demand full access to the traditional Lithuanian lands of Smolensk via this land corridor.#SmolenskIsLithuania pic.twitter.com/HvLO0Oii7E

— Matas Maldeikis MP (@MatasMaldeikis) June 29, 2022

Доповнення

Литовські залізниці з суботи перестануть здійснювати транзит низки російських товарів, які потрапили під санкції Європейського союзу, до Калінінграда. Попередньо заборона торкнеться 40-50% номенклатури товарів, які раніше перевозилися між ексклавом і рештою росії. Серед найпоширеніших вантажів - будматеріали, цемент і метали. Щоб компенсувати відсутність комерційного залізничного сполучення, у рф можуть зайнятися пошуком додаткових суден, які курсуватимуть між Усть-Лугою в Ленінградській області і портами Калінінградської області.

Литва планує накласти вето на рішення Єврокомісії дозволити необмежений транзит російських товарів через ЄС. При цьому наголошується, що напередодні глава Литовської республіки Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс не піде на компроміс щодо дотримання санкційних заходів і залізничний транзит не буде відновлено в Калінінградську область.