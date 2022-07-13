Жара и наводнение унесли жизни более десятка человек в Китае

ukru
11:23 • 13752 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 29084 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 62953 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 113075 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124009 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112088 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141492 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139848 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114075 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107124 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 72031 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 61608 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 26683 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

06:34 • 22236 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 67435 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 62953 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 67435 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 239884 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 269743 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 206633 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 11659 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 113075 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103218 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121002 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123402 просмотра
Актуальное
Жара и наводнение унесли жизни более десятка человек в Китае

Жара и наводнение унесли жизни более десятка человек в Китае

Киев • УНН

 • 118264 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Наводнение и экстремально высокие температуры повлекли за собой многочисленные смерти в восточном Китае. Летняя жара пришла раньше обычного. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Рекордно высокие температуры были зарегистрированы в провинции Чжэцзян, к востоку от глобального делового центра Шанхая, в среду превысив 42 градуса по Цельсию.

Соседние прибрежные провинции Цзянсу и Фуцзянь также страдают от сильной жары.

Наводнения также обрушились на большую часть страны: по состоянию на полдень среды трое человек погибли и пятеро пропали без вести в округе Пинва провинции Сычуань. Сообщается, что один человек погиб и восемь пропали без вести в Хэйлунцзяне на северо-востоке.

Men trapped in sinking car были rescued в northwest China's Gansu Province #URHero pic.twitter.com/UclWd37OVT

—China News (@Echinanews) July 13, 2022

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай заблокировал город с населением 320 000 человек из-за одного случая Covid

Дополнение

Эксперты говорят, что такие экстремальные погодные явления становятся все более вероятными из-за изменения климата. Более теплый воздух может содержать больше воды, что приводит к более сильным ливням, когда она высвобождается.

Сотни тысяч жителей южно-центрального Китая уже были перемещены из-за наводнения.

Mountain torrents hit Pingwu County, SW China's Sichuan Province caused по sudden heavy #rainstorms, killing два і leaving four others missing on Tuesday. So far, 31 человек должен быть заранее. pic.twitter.com/wAqDQgZAUn

—China News (@Echinanews) July 13, 2022

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы