Жара и наводнение унесли жизни более десятка человек в Китае

Детали

Рекордно высокие температуры были зарегистрированы в провинции Чжэцзян, к востоку от глобального делового центра Шанхая, в среду превысив 42 градуса по Цельсию.

Соседние прибрежные провинции Цзянсу и Фуцзянь также страдают от сильной жары.

Наводнения также обрушились на большую часть страны: по состоянию на полдень среды трое человек погибли и пятеро пропали без вести в округе Пинва провинции Сычуань. Сообщается, что один человек погиб и восемь пропали без вести в Хэйлунцзяне на северо-востоке.

Дополнение

Эксперты говорят, что такие экстремальные погодные явления становятся все более вероятными из-за изменения климата. Более теплый воздух может содержать больше воды, что приводит к более сильным ливням, когда она высвобождается.

Сотни тысяч жителей южно-центрального Китая уже были перемещены из-за наводнения.

