Жара и наводнение унесли жизни более десятка человек в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Наводнение и экстремально высокие температуры повлекли за собой многочисленные смерти в восточном Китае. Летняя жара пришла раньше обычного. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.
Детали
Рекордно высокие температуры были зарегистрированы в провинции Чжэцзян, к востоку от глобального делового центра Шанхая, в среду превысив 42 градуса по Цельсию.
Соседние прибрежные провинции Цзянсу и Фуцзянь также страдают от сильной жары.
Наводнения также обрушились на большую часть страны: по состоянию на полдень среды трое человек погибли и пятеро пропали без вести в округе Пинва провинции Сычуань. Сообщается, что один человек погиб и восемь пропали без вести в Хэйлунцзяне на северо-востоке.
Men trapped in sinking car были rescued в northwest China's Gansu Province #URHero pic.twitter.com/UclWd37OVT—China News (@Echinanews) July 13, 2022
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Дополнение
Эксперты говорят, что такие экстремальные погодные явления становятся все более вероятными из-за изменения климата. Более теплый воздух может содержать больше воды, что приводит к более сильным ливням, когда она высвобождается.
Сотни тысяч жителей южно-центрального Китая уже были перемещены из-за наводнения.
Mountain torrents hit Pingwu County, SW China's Sichuan Province caused по sudden heavy #rainstorms, killing два і leaving four others missing on Tuesday. So far, 31 человек должен быть заранее. pic.twitter.com/wAqDQgZAUn—China News (@Echinanews) July 13, 2022