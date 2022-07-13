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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Спека та повінь забрали життя більше десятка людей у Китаї

Спека та повінь забрали життя більше десятка людей у Китаї

Київ • УНН

 • 118266 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Повінь та екстремально високі температури спричинили численні смерті у східному Китаї. Літня спека прийшла раніше, ніж зазвичай. Про це УНН пише посилаючись на АР.

Деталі

Рекордно високі температури були зареєстровані в провінції Чжецзян, на схід від глобального ділового центру Шанхаю, в середу перевищивши 42 градуси за Цельсієм.

Сусідні прибережні провінції Цзянсу і Фуцзянь також страждають від сильної спеки.

Повені також обрушилися на велику частину країни: станом на полудень середи троє людей загинули і п'ятеро зникли безвісти в окрузі Пінву провінції Сичуань. Повідомляється, що одна людина загинула і вісім зникли безвісти у Хейлунцзяні на північному сході.

Men trapped in the sinking car were rescued in northwest China's Gansu Province #URHero pic.twitter.com/UclWd37OVT

— China News (@Echinanews) July 13, 2022

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Доповнення

Експерти кажуть, що такі екстремальні погодні явища стають дедалі ймовірнішими через зміну клімату. Тепліше повітря може утримувати більше води, що призводить до сильніших злив, коли воно вивільняється.

Сотні тисяч жителів південно-центрального Китаю вже були переміщені через повінь.

Mountain torrents hit Pingwu County, SW China's Sichuan Province caused by sudden heavy #rainstorms, killing two and leaving four others missing on Tuesday. So far, 31 people have been rescued. pic.twitter.com/wAqDQgZAUn

— China News (@Echinanews) July 13, 2022

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