Спека та повінь забрали життя більше десятка людей у Китаї

Рекордно високі температури були зареєстровані в провінції Чжецзян, на схід від глобального ділового центру Шанхаю, в середу перевищивши 42 градуси за Цельсієм.

Сусідні прибережні провінції Цзянсу і Фуцзянь також страждають від сильної спеки.

Повені також обрушилися на велику частину країни: станом на полудень середи троє людей загинули і п'ятеро зникли безвісти в окрузі Пінву провінції Сичуань. Повідомляється, що одна людина загинула і вісім зникли безвісти у Хейлунцзяні на північному сході.

Експерти кажуть, що такі екстремальні погодні явища стають дедалі ймовірнішими через зміну клімату. Тепліше повітря може утримувати більше води, що призводить до сильніших злив, коли воно вивільняється.

Сотні тисяч жителів південно-центрального Китаю вже були переміщені через повінь.

