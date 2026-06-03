SpaceX уже в среду готовится определить параметры IPO, которое может стать крупнейшим в истории
Киев • УНН
Компания SpaceX планирует привлечь до 75 миллиардов долларов в ходе выхода на биржу. Рыночная оценка компании Илона Маска может достичь 1,8 триллиона.
Компания SpaceX планирует уже в среду определить ключевые параметры своего первичного публичного размещения акций (IPO), которое может стать крупнейшим в истории мирового фондового рынка. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным источников агентства, в обновленной заявке SpaceX будет раскрыт ценовой диапазон акций и их количество, которое компания намерена предложить инвесторам. После публикации документов компания сможет официально начать маркетинг IPO перед потенциальными покупателями.
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Bloomberg отмечает, что SpaceX рассчитывает привлечь до 75 млрд долларов. Это более чем вдвое превысит рекордное IPO Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла 29,4 млрд долларов. В то же время рыночная оценка компании Илона Маска может достичь как минимум 1,8 триллиона долларов.
Ожидается, что роуд-шоу для инвесторов будет коротким, а окончательное определение цены акций может состояться уже 11 июня. Впрочем, источники подчеркивают, что отдельные параметры и график размещения еще могут быть изменены.
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