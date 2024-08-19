Смена настроений и сложности в мышлении: гороскоп для всех знаков Зодиака с 19 по 25 августа

В период с 19 по 25 августа у всех людей будут наблюдаться очень быстрая смена настроения, капризность. Главным событием недели будет Полнолуние, которое произойдет 19 августа в 21.26 по киевскому времени. Чего ожидать всем знакам Зодиака, специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

Як отметила астролог, особенностью этого Полнолуния будет то, то Луна будет находиться в знаке Водолея - это стремление к большой свободе и независимости, к освобождению от всего старого и отжившего. При этом, Луна будет в квадратуре с Ураном, который является хозяином знака Водолея, что приведет к революционным настроениям.

"Из-за этого показателя могут образоваться революционные столкновенья, протесты и бунты в разных странах мира. Также могут возникнуть внезапные острые ситуации, проявление терроризма. А у всех людей будут наблюдаться очень быстрая смена настроения, капризность", - рассказывает Базиленко.

Также, как отметила астролог, в момент Полнолуния Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием, который будет "сожженный" в лучах Солнца. "Это приведет к сложностям в мышлении и в общении, к аварийности на дорогах. Будьте внимательны к этим вопросам на протяжении всей недели", - призывает Базиленко.

На протяжении всей этой недели Венера будет находиться в знаке Девы и противостоять Сатурну, что даст всем нам холод в чувствах, расчетливость и эгоизм. Астролог советует беречь свои уже сложившиеся отношения и не начинать новые. Также с деньгами тоже нужно быть аккуратными, не стоит инвестировать, брать кредиты, делать крупные покупки, откажитесь от серьезных косметологических процедур.

"Сейчас стоит сохранять спокойствие, наводить порядок в делах и в собственном доме, заканчивать начатые проекты, беречь отношения", - рассказала Базиленко.

ОВНЫ

В 1-й половине недели вам нужно внимательно отнестись к личным отношениям. Сейчас не время для конфликтов в семье и для новых знакомств. Будьте внимательны к своим любимым.

А вот со 2-й половины недели вы можете полностью погрузиться в рабочие вопросы, где нужно быть внимательными в отношениях с вашим коллективом. Максимально избегайте конфликтных ситуаций. Сейчас не стоит покупать автомобиль. Будьте внимательны на дорогах.

ТЕЛЬЦЫ

В начале этой недели будьте очень осторожны со своими эмоциями, иначе вы допустите кучу ошибок, а ваше революционное настроение может принести вам вред. Избегайте конфликтов с близкими и с друзьями.

Во 2-й половине недели Вам лучше уделить больше времени отдыху и собственным детям. Будьте внимательны с финансовыми вопросами, вам не стоит в данный час заниматься инвестициями и крупными покупками.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале этой недели вам стоит избегать крупных конфликтов, быть внимательными на дорогах, отказаться от покупок, особенно техники и автомобиля.

Во второй половине недели вы будете полностью погружены в домашние дела, где вам также надо сохранять спокойствие в общении со своими близкими. Вам будет благоприятно встретиться с теми людьми, с которыми вы давно откладывали долгожданную встречу.

РАКИ

В начале недели остерегайтесь денежных потерь и финансового обмана. Не вкладывайте деньги в крупные проекты или покупки.

Во второй половине недели у вас будут много интересного общения и информации, возможны командировки. У вас возникнут новые революционные идеи.

Также в этот период для вас могут открыться тайны, которые были за вашей спиной. Но, в любом случае, вам стоит соблюдать спокойствие.

ЛЬВЫ

В начале этой недели вы будете в очень большом эмоциональном напряжении, что может привести ваши дела в тупик. Поэтому ни в коем случае не принимайте важных решений и не делайте необдуманных поступков.

Во 2-й половине недели у вас будут решаться ваши финансовые вопросы, где так же стоит быть осторожными. Сейчас вам не стоит быть слишком расточительными. Лучше заняться наведением порядка в своих накопившихся делах.

ДЕВЫ

На этой неделе вы будете очень беспокоиться по каждому вопросу и разным мелочам. Вам стоит проявлять больше спокойствия и рассудительности, особенно в первой половине недели.

Во 2-й половине недели реализовывайте все ваши дела, но стоит помнить, что быстро они идти не будут из-за ретроградности Меркурия.

Буте внимательно к своим партнерам по бизнесу, особенно в денежных вопросах.

На этой неделе откажитесь от косметологических процедур.

ВЕСЫ

В начале этой недели у вас могут возникнуть множество острых вопросов, особенно в ваших проектах. Вам не стоит принимать поспешных решений. Также с друзьями избегайте конфликтов.

Во 2-й половине недели хорошо посвятить время себе и своему внутреннему миру, больше отдыхать и чаще бывать на природе.

СКОРПИОНЫ

В начале этой недели будьте очень осторожны в общении с вашим руководством, где могут возникнуть сложные ситуации или вас могут лишить вашего поста. Будьте осторожны в принятии серьезных решений, не спешите с выводами.

Во 2-й половине недели вы сможете спокойно заняться своими уже существующими проектами. Доделайте накопившиеся дела. Встретись с друзьями, с которыми вы давно откладывали встречу.

СТРЕЛЬЦЫ

В начале недели вам стоит отказаться от дальних поездок и также быть осторожным в общении с иностранцами. На протяжении всей недели вы можете получить очень интересные предложения по повышению карьерного роста.

Также вам стоит вернуться к старым накопившимся вопросам, которые вы сможете удачно разрешить.

В вашей жизни могут появиться бывшие.

КОЗЕРОГИ

В начале недели вам стоит отказаться от рисков, революционных настроений и необдуманных решений. Также будьте внимательны к своему здоровью.

Во второй половине недели удачно разрешаться юридические вопросы. Возможны хорошие отношения с иностранцами. Больше уделяйте времени своему самообразованию. Но вам стоит отложить путешествия за границу.

ВОДОЛЕИ

В начале недели, особенно в полнолуние, вам будет очень сложно сдерживать себя эмоционально. Вы будете находиться в состоянии, где вам захочется полных изменений в своей жизни. И в этот момент вы можете допустить большие ошибки. Сдерживайте негативные эмоции, капризность. Сохраняйте спокойствие, отложите все важные дела и посвятите это время себе и домашним делам. Вы также в период полнолуния можете разорвать отношения с тем людьми, которые были вам в тягость.

Во 2-й половине недели Вам стоит заняться теми делами, которые вы давно откладывали на потом, встретиться с теми людьми, с которыми вы давно не виделись для того чтобы, завершить с ними важные дела.

РЫБЫ

На этой неделе вам лучше всего находиться в спокойствии. Уделите внимание своему здоровью.

В первой половине недели вам стоит отказаться от серьезных стоматологических и косметологических процедур. Особо внимательно отнеситесь к своей личной жизни, особенно семейный. Здесь могут у вас возникнуть сложности, недопонимание и любая мелочь может привести к серьезным скандалам. Поэтому, постарайтесь проявлять максимальное заботу о своих любимых.

Отложите покупку или продажу недвижимости на конец этого месяца.