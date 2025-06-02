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Ситуация в Сумской области: враг пытается расширить зону захода пехотных групп - Демченко

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Российские войска пытаются продвинуться вглубь Сумской области пехотными группами, активно обстреливая позиции ВСУ. Враг использует авиацию и пытается прорываться на квадроциклах.

Ситуация в Сумской области: враг пытается расширить зону захода пехотных групп - Демченко

Ситуация на приграничье Сумщины остается сложной: российские войска пытаются продвигаться вглубь Украины пехотными группами и активно обстреливают позиции украинских воинов. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в понедельник, передает УНН.

Детали

Относительно ситуации, которая складывается на приграничье Сумской области, спикер ГПСУ отметил, что она "непростая" из-за того, что россияне пытаются расширить зону захода своих пехотных групп на территорию Украины.

Конечно, ситуация непростая, я бы сказал даже сложная, потому что враг продолжает направлять свои пехотные группы на территорию Украины в пределах этих двух громад. И если раньше в начале таких действий отмечались два направления: Басовка и Журавка, то сейчас отмечаем то, что враг пытается расширить зону захода этих пехотных групп на территории Украины

- подчеркнул Демченко.

Он добавил, что таким заходам обычно предшествуют многочисленные обстрелы позиций украинских воинов. Также на этом направлении враг достаточно активно осуществляет обстрелы с помощью авиации, по словам Демченко.

"К сожалению, враг не считается (со) своими потерями. Одни умирают, другие продолжают идти. Не отмечаем, что враг пытается применить бронированную технику для того, чтобы прорывать нашу границу. Возможно, нет ее или в достаточном количестве, или же сохраняет для каких-то дальнейших действий. Исключительно пехотные группы", - рассказал Демченко.

Он добавил, что россияне продолжают пытаться прорваться на квадроциклах, на мотоциклах, чтобы максимально быстро продвигаться вглубь территории Украины и закрепляться. По словам Демченко, россияне прячутся "в норах" и ждут подкрепления, для того, чтобы "накопившись, уже расширять зону боев и атаковать позицию украинских воинов".

В то же время и пограничники, и подразделения ВСУ уничтожают эти группы и не позволяют врагу так легко продвигаться по территории нашей страны.

На вопрос о том, каким количеством россияне пытаются штурмовать Хотинь и Юнаковку, Демченко ответил, что враг держит "около 50 000 своих сил именно в пределах Курской области".

На Сумском направлении россияне накапливают 50 тысяч военных - Зеленский28.05.25, 10:37 • 70544 просмотра

"Если раньше враг преимущественно использовал их для того, чтобы отражать Силы обороны Украины с Курщины, когда наши подразделения вели свою операцию в пределах Курщины, то сейчас из этого количества сил и средств враг применяет пехотные группы по линии нашей границы, пытаясь расширить зону боев по территории нашей страны", - пояснил он.

По его словам, отмечаются попытки продвижения пехотных групп противника в районе Юнаковки и Хотини.

Что касается Черниговщины, то каких-либо действий непосредственно по линии границы не наблюдается, отметил Демченко.

"Конечно, у противника есть свои силы и держит на своей территории напротив Черниговщины, но это больше для того, чтобы, собственно, держать оборону и не допустить каких-либо действий со стороны Украины, а также это позиции, которые обустраиваются и, собственно, которые применяются для того, чтобы использовать средства поражения именно по территории Украины", - пояснил Демченко.

По словам спикера ГПСУ, по Черниговщине также периодически отмечается и применение авиации для нанесения ударов, хотя наиболее активно враг применяет авиацию именно в пределах Сумской области.

"Харьковщина - это два направления: Волчанск и Липцы, где противник за последнее время достаточно активен также относительно проведения штурмовых действий на позиции украинских воинов. Если говорить о подразделениях Государственной пограничной службы, это направление Волчанска, где за последнее время враг достаточно активно пытается штурмовать позиции наших воинов", - отметил Демченко.

"В пределах Харьковской области еще с прошлого года враг держит значительное количество своих сил и средств, которые также постоянно пополняются, отмечается и ротация подразделений, которые враг использует на этих отрезках, или же пополнение личным составом", - добавил спикер ГПСУ.

Он отметил, что враг "прощупывает" и пытается найти самые слабые места Сил обороны для того, чтобы бить в том направлении.

"В направлении Волчанских Хуторов враг постоянно давит для того, чтобы, опять же, продавить это направление и дальше двинуться на территорию нашей страны", - отметил Демченко.

рф активизирует давление на Сумщине: враг штурмует пехотой и дронами - ГПСУ01.06.25, 12:32 • 4298 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Курская область
Сумская область
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Черниговская область
Вооруженные силы Украины
Украина
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