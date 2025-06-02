Ситуація на Сумщині: ворог намагається розширити зону заходу піхотних груп - Демченко

Ситуація на прикордонні Сумщини залишається складною: російські війська намагаються просуватися вглиб України піхотними групами та активно обстрілюють позиції українських воїнів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у понеділок, передає УНН.

Деталі

Щодо ситуації, яка складається на прикордонні Сумської області, речник ДПСУ зазначив, що вона "непроста" через те, що росіяни намагаються розширити зону заходу своїх піхотних груп на територію України.

Звісно, ситуація непроста, я б сказав би навіть складна, бо ворог продовжує направляти свої піхотні групи на територію України в межах цих двох громад. І якщо раніше на початку таких дій відмічалися два напрямки: Басівка та Журавка, то зараз відмічаємо те, що ворог намагається розширити зону заходу цих піхотних груп на території України - наголосив Демченко.

Він додав, що таким заходам зазвичай передують чисельні обстріли позицій українських воїнів. Також на цьому напрямку ворог досить активно здійснює обстріли за допомогою авіації, за словами Демченка.

"На жаль, ворог не рахується (зі) своїми втратами. Одні вмирають, інші продовжують іти. Не відмічаємо, що ворог намагається застосувати броньовану техніку для того, щоб проривати наш кордон. Можливо, немає її або в достатній кількості, або ж зберігає для якихось подальших дій. Виключно піхотні групи", - розповів Демченко.

Він додав, що росіяни продовжують намагатися прорватися на квадроциклах, на мотоциклах, щоб максимально швидко просуватися вглиб території України й закріплюватися. За словами Демченка, росіяни ховаються "у норах" і чекають підкріплення, для того, щоб "накопичившись, уже розширювати зону боїв і атакувати позицію українських воїнів".

Водночас і прикордонники, і підрозділи ЗСУ знищують ці групи і не дозволяють ворогу так легко просуватися територією нашої країни.

На запитання про те, якою кількістю росіяни намагаються штурмувати Хотінь та Юнаківку, Демченко відповів, що ворог тримає "близько 50 000 своїх сил саме в межах Курської області".

На Сумському напрямку росіяни накопичують 50 тисяч військових - Зеленський

"Якщо раніше ворог переважно використовував їх для того, щоб відбивати Сили оборони України з Курщини, коли наші підрозділи вели свою операцію в межах Курщини, то зараз з цієї кількості сил та засобів ворог застосовує піхотні групи по лінії нашого кордону, намагаючись розширити зону боїв по території нашої країни", - пояснив він.

За його словами, відмічаються спроби просування піхотних груп противника у районі Юнаківки та Хотіні.

Що стосується Чернігівщини то якихось дій безпосередньо по лінії кордону не спостерігається, зазначив Демченко.

"Звісно, що противник має свої сили і тримає на своїй території навпроти Чернігівщини, але це більше для того, щоб, власне, тримати оборону і не допустити якихось дій з боку України, а також це позиції, які облаштовуються і, власне, які застосовуються для того, щоб використовувати засоби ураження саме по території України", - пояснив Демченко.

За словами речника ДПСУ, по Чернігівщині також періодично відмічається і застосування авіації для завдання ударів, хоча найбільш активно ворог застосовує авіацію саме в межах Сумської області.

"Харківщина - це два напрямки: Вовчанськ і Липці, де противник за останній час досить активний також щодо проведення штурмових дій на позиції українських воїнів. Якщо говорити про підрозділи Державної прикордонної служби, це напрямок Вовчанська, де за останній час ворог досить активно намагається штурмувати позиції наших воїнів", - зазначив Демченко.

"У межах Харківської області ще з минулого року ворог тримає значну кількість своїх сил та засобів, які також постійно поповнюються, відмічається і ротація підрозділів, які ворог використовує на цих відтинках, або ж поповнення особовим складом", - додав речник ДПСУ.

Він зазначив, що ворог "прощупує" і намагається знайти найслабші місця Сил оборони для того, щоб бити в тому напрямку.

"У напрямку Вовчанських Хуторів ворог постійно тисне для того, щоб, знову ж таки, продавити цей напрямок і далі рушити в територію нашої країни", - зазначив Демченко.

рф активізує тиск на Сумщині: ворог штурмує піхотою та дронами - ДПСУ