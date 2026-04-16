Сибига отреагировал на признание университета в Вильнюсе "экстремистским" в Беларуси

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Глава МИД назвал решение режима Лукашенко преступлением против молодежи и попыткой ограничить ее будущее. Украина готова принимать белорусских студентов у себя.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал решение режима александра лукашенко объявить Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе "экстремистской организацией". Об этом он написал в соцсети X, пишет УНН.

Подробности

Сибига заявил, что такие действия направлены против белорусской молодежи и ее доступа к образованию без пропаганды.

Режим лукашенко совершил очередное преступление против собственных граждан, объявив Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе - где белорусская молодежь получает образование, свободное от пропаганды - "экстремистской организацией"

– отметил он.

Заявление о поддержке молодежи

Министр подчеркнул, что власти беларуси пытаются ограничить европейские перспективы молодого поколения.

лукашенко и его сообщники надеются, что таким образом смогут удержать молодое поколение в "советской" орбите и токсичном прошлом, лишая его европейского будущего

– заявил Сибига.

В то же время он подчеркнул, что такие попытки не увенчаются успехом.

Однако усилия режима тщетны - никому еще не удавалось перекрыть путь к знаниям

– добавил министр.

Сибига также заявил о поддержке белорусской молодежи и готовности Украины предоставить образовательные возможности.

Мы решительно поддерживаем свободную молодежь беларуси. Двери украинских учебных заведений остаются для них открытыми

– подытожил он.

