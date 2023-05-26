Селин Дион отменила концерты на ближайшие два года из-за состояния здоровья

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Икона поп-музыки Селин Дион в пятницу отменила все концерты, запланированные на 2023–2024 годы, заявив, что она недостаточно сильна для гастролей, поскольку борется с редким неврологическим расстройством, информирует УНН.

Цитата

"Мне очень жаль снова разочаровывать всех вас... и хотя это разбивает мне сердце, будет лучше, если мы все отменим, пока я действительно не готова вернуться на сцену", - написала она в Twitter.

"Я не сдаюсь... и не могу дождаться, когда снова увижу вас!", - добавила она.

"Я очень много работаю, чтобы восстановить свои силы, но гастроли могут быть очень тяжелыми", - сказала Дион в своем заявлении, которое также было опубликовано в Instagram.

В заявлении, опубликованном во время ее тура, говорится: "С чувством огромного разочарования мировое турне Courage Селин Дион сегодня объявило об отмене всех оставшихся в продаже дат на 2023 и 2024 годы".

Дополнение

В декабре 2022 года Дион опубликовала в Instagram видео, в котором сообщила, что недавно ей поставили тяжелый диагноз. Расстройство вызывает мышечные спазмы.

Ее мировое турне Courage началось в 2019 году, и Дион провела 52 концерта, прежде чем пандемия Covid-19 приостановила остальные.

Позже она отменила североамериканскую часть тура из-за проблем со здоровьем.

Тур должен был стать первым глобальным концертным туром обладательницы Грэмми за десятилетие и первым без ее мужа-менеджера Рене Анджелила, который умер от рака в 2016 году.

Дион получила всемирную известность в 1997 году с песней "My Heart Will Go On", саундтреком к эпическому фильму Джеймса Кэмерона "Титаник". Она превратила этот успех в регулярные выступления в Caesar's Palace в Лас-Вегасе, играя для публики каждую ночь в течение 16 лет с небольшими перерывами.

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