Селін Діон скасувала концерти на найближчі два роки через стан здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Ікона попмузики Селін Діон у п'ятницю скасувала всі концерти, заплановані на 2023–2024 роки, заявивши, що вона недостатньо сильна для гастролей, оскільки бореться з рідкісним неврологічним розладом, інформує УНН.
Цитата
"Мені дуже шкода знову розчаровувати всіх вас... і хоча це розбиває мені серце, буде краще, якщо ми все скасуємо, поки я дійсно не готова повернутися на сцену", - написала вона в Twitter.
"Я не здаюся... і не можу дочекатися, коли знову побачу вас!", - додала вона.
"Я дуже багато працюю, щоб відновити свої сили, але гастролі можуть бути дуже важкими", - сказала Діон у своїй заяві, яка також була опублікована в Instagram.
У заяві, опублікованій під час її туру, йдеться: "З почуттям величезного розчарування світове турне Courage Селін Діон сьогодні оголосило про відміну всіх дат, що залишилися у продажу, на 2023 і 2024 роки".
Доповнення
У грудні 2022 року Діон опублікувала в Instagram відео, в якому повідомила, що нещодавно їй поставили діагноз тяжкий діагноз. Розлад викликає м'язові спазми.
Її світове турне Courage розпочалося у 2019 році, і Діон провела 52 концерти, перш ніж пандемія Covid-19 призупинила решту.
Пізніше вона скасувала північноамериканську частину туру через проблеми зі здоров'ям.
Тур мав стати першим глобальним концертним туром володарки Греммі за десятиліття та першим без її чоловіка-менеджера Рене Анджеліла, який помер від раку у 2016 році.
Діон здобула всесвітню популярність у 1997 році з піснею "My Heart Will Go On", саундтреком до епічного фільму Джеймса Кемерона "Титанік". Вона перетворила цей успіх на регулярні виступи у Caesar's Palace у Лас-Вегасі, граючи для публіки щоночі протягом 16 років з невеликими перервами.