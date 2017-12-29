По меньшей мере 15 человек погибли из-за пожара в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Из-за пожара в здании, где расположены офисы и рестораны, в финансовой столице Индии Мумбаи 29 декабря меньшей мере 15 человек погибли, десятки пострадавших госпитализированы, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно сообщениям, пожар начался на третьем этаже ресторана и быстро распространилась 4-этажным зданием.
Сообщается, что большинство погибших - женщины, которые праздновали день рождения в ресторане на крыше.
В здании расположены также несколько СМИ, чьи помещения пострадали - это три новостных канала, в частности Times Now и ET Now.
Пожар тушили более пяти часов, причина возгорания расследуются.
Напомним, из-за давки на железнодорожной станции в Мумбаи погибли 22 человека