По меньшей мере 15 человек погибли из-за пожара в Индии

Согласно сообщениям, пожар начался на третьем этаже ресторана и быстро распространилась 4-этажным зданием.

Сообщается, что большинство погибших - женщины, которые праздновали день рождения в ресторане на крыше.

В здании расположены также несколько СМИ, чьи помещения пострадали - это три новостных канала, в частности Times Now и ET Now.

Пожар тушили более пяти часов, причина возгорания расследуются.

Напомним, из-за давки на железнодорожной станции в Мумбаи погибли 22 человека