Щонайменше 15 людей загинули через пожежу в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Через пожежу в будівлі, де розташовані офіси та ресторани, у фінансовій столиці Індії Мумбаї 29 грудня щонайменше 15 людей загинули, десятки постраждалих госпіталізовані, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з повідомленнями, пожежа почалася на третьому поверсі ресторану і швидко поширилась 4-поверховою будівлею.
Повідомляється, що більшість загиблих – жінки, які святкували день народження у ресторані на даху.
У будівлі розташовані також кілька ЗМІ, чиї приміщення постраждали – це три канали новин, зокрема Times Now і ET Now.
Пожежу гасили понад п'ять годин, причину загорання розслідують.
Нагадаємо, через тисняву на залізничній станції в Мумбаї загинули 22 людини.