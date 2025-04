Щонайменше 15 людей загинули через пожежу в Індії

Згідно з повідомленнями, пожежа почалася на третьому поверсі ресторану і швидко поширилась 4-поверховою будівлею.

Повідомляється, що більшість загиблих – жінки, які святкували день народження у ресторані на даху.

У будівлі розташовані також кілька ЗМІ, чиї приміщення постраждали – це три канали новин, зокрема Times Now і ET Now.

Пожежу гасили понад п'ять годин, причину загорання розслідують.

Нагадаємо, через тисняву на залізничній станції в Мумбаї загинули 22 людини.