Саммит Восточного партнерства принял декларацию (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Саммит Восточного партнерства принял декларацию по итогам встречи. Об этом сообщила представитель Европейской службы внешних дел Майя Косьянчич в Twitter, передает УНН.
"Саммит Восточного партнерства принимает декларацию. Скоро будет опубликована на сайте Евросовета", - сообщила она.
При этом журналист Рикард Йозвяк в Twitter сообщил, что декларация Восточного партнерства была принята без каких-либо вопросов.
"Никаких вопросов или протестов", - отметил он.
Напомним, миссия Молдовы при ЕС сообщила ранее, что в согласованной итоговой декларации саммита Восточного партнерства признано европейские стремления и европейский выбор ассоциированных партнеров.
#EaPSummit adopts the declaration. Soon to be published @EUCouncilPress. #StrongerTogether pic.twitter.com/MQ0ykjsrFE— Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 24 листопада 2017 р.
#EaP declaration has been adopted. no issues or protests. #Ukraine #Georgia #Belarus #Armenia #Azerbaijan #Georgia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 листопада 2017 р.