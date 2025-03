Саммит Восточного партнерства принял декларацию (дополнено)

"Саммит Восточного партнерства принимает декларацию. Скоро будет опубликована на сайте Евросовета", - сообщила она.

При этом журналист Рикард Йозвяк в Twitter сообщил, что декларация Восточного партнерства была принята без каких-либо вопросов.

"Никаких вопросов или протестов", - отметил он.

Напомним, миссия Молдовы при ЕС сообщила ранее, что в согласованной итоговой декларации саммита Восточного партнерства признано европейские стремления и европейский выбор ассоциированных партнеров.

#EaPSummit adopts the declaration. Soon to be published @EUCouncilPress. #StrongerTogether pic.twitter.com/MQ0ykjsrFE

— Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 24 листопада 2017 р.

#EaP declaration has been adopted. no issues or protests. #Ukraine #Georgia #Belarus #Armenia #Azerbaijan #Georgia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 листопада 2017 р.