Саміт Східного партнерства ухвалив декларацію (доповнено)

"Саміт Східного партнерства приймає декларацію. Скоро буде опублікована на сайті Євроради", - повідомила вона.

При цьому журналіст Рікард Йозвяк у Twitter повідомив, що декларація Східного партнерства була прийнята без ніяких запитань.

"Жодних питань чи протестів", - зазначив він.

Нагадаємо, місія Молдови при ЄС повідомила раніше, що в узгодженій підсумковій декларації саміту Східного партнерства визнано європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів.

