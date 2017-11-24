Саміт Східного партнерства ухвалив декларацію (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Саміт Східного партнерства ухвалив декларацію за результатами зустрічі. Про це повідомила представник Європейської служби зовнішніх справ Майя Косьянчич у Twitter, передає УНН.
"Саміт Східного партнерства приймає декларацію. Скоро буде опублікована на сайті Євроради", - повідомила вона.
При цьому журналіст Рікард Йозвяк у Twitter повідомив, що декларація Східного партнерства була прийнята без ніяких запитань.
"Жодних питань чи протестів", - зазначив він.
Нагадаємо, місія Молдови при ЄС повідомила раніше, що в узгодженій підсумковій декларації саміту Східного партнерства визнано європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів.
#EaPSummit adopts the declaration. Soon to be published @EUCouncilPress. #StrongerTogether pic.twitter.com/MQ0ykjsrFE— Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 24 листопада 2017 р.
#EaP declaration has been adopted. no issues or protests. #Ukraine #Georgia #Belarus #Armenia #Azerbaijan #Georgia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 листопада 2017 р.