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Саміт Східного партнерства ухвалив декларацію (доповнено)

Саміт Східного партнерства ухвалив декларацію (доповнено)

Київ • УНН

 • 14217 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Саміт Східного партнерства ухвалив декларацію за результатами зустрічі. Про це повідомила представник Європейської служби зовнішніх справ Майя Косьянчич у Twitter, передає УНН.

"Саміт Східного партнерства приймає декларацію. Скоро буде опублікована на сайті Євроради", - повідомила вона.

При цьому журналіст Рікард Йозвяк у Twitter повідомив, що декларація Східного партнерства була прийнята без ніяких запитань.

"Жодних питань чи протестів", - зазначив він.

Нагадаємо, місія Молдови при ЄС повідомила раніше, що в узгодженій підсумковій декларації саміту Східного партнерства визнано європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів.

#EaPSummit adopts the declaration. Soon to be published @EUCouncilPress. #StrongerTogether pic.twitter.com/MQ0ykjsrFE

— Maja Kocijančič (@MajaEUspox) 24 листопада 2017 р.

#EaP declaration has been adopted. no issues or protests. #Ukraine #Georgia #Belarus #Armenia #Azerbaijan #Georgia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 24 листопада 2017 р.

Українські Національні Новини

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