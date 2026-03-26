США могут остановить обмен разведданными - Зеленский оценил риски из-за действий РФ и ситуации в Иране

Россия использует передачу разведданных Ирану как инструмент давления на США, пытаясь повлиять на поддержку Украины. Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, украинская разведка имеет подтверждение таких действий со стороны Москвы.

Россия передает разведданные Ирану. Есть данные от нашей разведки. Россия это делает и говорит: "Я не буду Ирану передавать разведданные, если Америка прекратит передавать разведданные Украине". Разве это не шантаж? Безусловно

Президент подчеркнул, что Москва и раньше сотрудничала с Ираном в этом направлении, однако теперь пытается использовать это как элемент политической игры.

Россия и так, и так передавала. Но она ставит это как фишку в этой игре