США можуть зупинити обмін розвідданими - Зеленський оцінив ризики через дії рф та ситуацію в Ірані

Київ • УНН

 • 2348 перегляди

росія пропонує США припинити допомогу Україні в обмін на обмеження передачі даних Ірану. Зеленський підтвердив наявність доказів такого шантажу москви.

росія використовує передачу розвідданих Ірану як інструмент тиску на США, намагаючись вплинути на підтримку України. Про це в інтерв’ю заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

За його словами, українська розвідка має підтвердження таких дій з боку москви.

росія передає розвіддані Ірану. Є дані від нашої розвідки. росія це робить і каже: "Я не буду Ірану передавати розвіддані, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні". Чи це не шантаж? Безумовно

- заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що москва і раніше співпрацювала з Іраном у цьому напрямку, однак тепер намагається використати це як елемент політичної гри.

росія і так, і так передавала. Але вона ставить це як фішку в цій грі

- зазначив він.

Водночас глава держави не виключив, що така тактика може вплинути на позицію США.

Чи може це спровокувати Америку призупинити обмін даними? Напевно. Дивлячись, які умови будуть на Близькому Сході, як буде розвиватися ця операція

- додав Зеленський.

