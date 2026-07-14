российский дрон попал в жилой дом в Черниговской области, две женщины пострадали

В Нежинском районе Черниговской области в результате утренней атаки российского беспилотника на жилой дом пострадали две женщины. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, удар произошел под утро. В результате попадания БПЛА возник пожар в жилом доме, который спасатели оперативно ликвидировали.

Пострадавших женщин госпитализировали в медицинское учреждение. Информация об их состоянии на данный момент не уточняется.

Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районах