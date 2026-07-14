российский дрон попал в жилой дом в Черниговской области, две женщины пострадали
Киев • УНН
В Нежинском районе Черниговской области российский беспилотник попал в жилой дом. Двух женщин госпитализировали после пожара.
В Нежинском районе Черниговской области в результате утренней атаки российского беспилотника на жилой дом пострадали две женщины. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, удар произошел под утро. В результате попадания БПЛА возник пожар в жилом доме, который спасатели оперативно ликвидировали.
Пострадавших женщин госпитализировали в медицинское учреждение. Информация об их состоянии на данный момент не уточняется.
Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районах14.07.26, 07:29 • 5058 просмотров