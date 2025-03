Редкая орхидея впервые зацвела в лондонских садах

Детали

Флоридскую орхидею, которая отличается своей формой, похожей на лягушку, можно увидеть на выставке в Консерватории принцессы Уэльской в известном саду Kew Gardens в Лондоне.

Были опасения, что орхидея может не зацвести из-за более прохладного британского климата, а ее обычное цветение требует высокой влажности и умеренных температур.

Орхидея была добавлена в коллекцию орхидей Kew, содержащую примерно 1300 различных видов, после того, как на прошлой неделе она была представлена на выставке цветов в Челси.

«Это довольно специфическая орхидея — она вообще не имеет листьев, только корни, и она фотосинтезирует из корней, так что это довольно интересно», - говорится в сообщении.

Семена растения были собраны из Национального заповедника дикой природы Флориды, прежде чем прорастить в ботаническом саду Чикаго.

После получения разрешения на экспорт специалист по орхидеям прилетел с орхидеей из Чикаго в Хитроу. Теперь она размещена в террариуме, небольшом контейнере, чтобы обеспечить постоянную влажность и температуру в течение дня.

Родом из американского штата, флоридская орхидея обычно опыляется бабочкой-сфинксом. Глобальная численность популяции этой орхидеи в значительной степени сократилась из-за разрушения окружающей среды и чрезмерного сбора.

Есть 52 вида орхидей, растущих в Великобритании, и все они цветут в период с апреля по сентябрь.

