Редкая орхидея впервые зацвела в лондонских садах

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КИЕВ. 1 июня. УНН. В Великобритании впервые зацвел редкий вид орхидей, информирует УНН.

Детали

Флоридскую орхидею, которая отличается своей формой, похожей на лягушку, можно увидеть на выставке в Консерватории принцессы Уэльской в известном саду Kew Gardens в Лондоне.

Были опасения, что орхидея может не зацвести из-за более прохладного британского климата, а ее обычное цветение требует высокой влажности и умеренных температур.

Орхидея была добавлена в коллекцию орхидей Kew, содержащую примерно 1300 различных видов, после того, как на прошлой неделе она была представлена на выставке цветов в Челси.

«Это довольно специфическая орхидея — она вообще не имеет листьев, только корни, и она фотосинтезирует из корней, так что это довольно интересно», - говорится в сообщении.

Семена растения были собраны из Национального заповедника дикой природы Флориды, прежде чем прорастить в ботаническом саду Чикаго.

После получения разрешения на экспорт специалист по орхидеям прилетел с орхидеей из Чикаго в Хитроу. Теперь она размещена в террариуме, небольшом контейнере, чтобы обеспечить постоянную влажность и температуру в течение дня.

Родом из американского штата, флоридская орхидея обычно опыляется бабочкой-сфинксом. Глобальная численность популяции этой орхидеи в значительной степени сократилась из-за разрушения окружающей среды и чрезмерного сбора.

Есть 52 вида орхидей, растущих в Великобритании, и все они цветут в период с апреля по сентябрь.

Take a virtual tour through South Florida swamps at the “Finding the Florida ghost #orchid” display at #RHSChelsea! pic.twitter.com/SOFeBow25q

— Haleigh Ray (@HaleighARay) May 31, 2023

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