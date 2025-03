Рідкісна орхідея вперше зацвіла в лондонських садах

Деталі

Флоридську орхідею, яка відрізняється своєю формою, схожою на жабу, можна побачити на виставці в Консерваторії принцеси Уельської у відомому саду Kew Gardens у Лондоні.

Були побоювання, що орхідея може не зацвісти через прохолодніший британський клімат, а її звичайне цвітіння вимагає високої вологості та помірних температур.

Орхідея була додана до колекції орхідей Kew, що містить приблизно 1300 різних видів, після того, як минулого тижня вона була представлена на виставці квітів у Челсі.

«Це досить специфічна орхідея — вона взагалі не має листя, тільки коріння, і вона фотосинтезує з коріння, тож це досить цікаво», - йдеться в повідомленні.

Насіння рослини було зібрано з Національного заповідника дикої природи Флориди, перш ніж проростити в ботанічному саду Чикаго.

Після отримання дозволу на експорт фахівець з орхідей прилетіла з орхідеєю з Чикаго до Хітроу. Тепер вона розміщена у тераріумі, невеликому контейнері, щоб забезпечити постійну вологість та температуру протягом дня.

Родом з американського штату, флоридська орхідея зазвичай запилюється метеликом-сфінксом. Глобальна чисельність популяції цієї орхідеї значною мірою скоротилася через руйнування довкілля та надмірного збору.

Є 52 різновиди орхідей, що ростуть у Великій Британії, і всі вони цвітуть у період з квітня по вересень.

Take a virtual tour through South Florida swamps at the “Finding the Florida ghost #orchid” display at #RHSChelsea! pic.twitter.com/SOFeBow25q

— Haleigh Ray (@HaleighARay) May 31, 2023