рф ударила по порту Одесской области и повредила гражданское судно под флагом Маршалловых Островов

Российские войска вечером нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

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По его словам, в результате атаки повреждена надстройка судна, после чего возник пожар.

Экипаж, состоявший из 17 человек, эвакуировали. Четверо человек получили ранения. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

Очередной удар врага, направленный на мирных людей и гражданское судоходство – сообщил Кипер.

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