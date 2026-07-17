рф ударила по порту Одесской области и повредила гражданское судно под флагом Маршалловых Островов
Киев • УНН
российские войска нанесли ракетный удар по порту Одесской области, повредив гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. Четверо из 17 членов экипажа получили ранения, пожар ликвидировали.
Российские войска вечером нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Детали
По его словам, в результате атаки повреждена надстройка судна, после чего возник пожар.
Экипаж, состоявший из 17 человек, эвакуировали. Четверо человек получили ранения. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
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