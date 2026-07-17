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рф сокращает проекты в атомной энергетике из-за экономических проблем - ЦПД

Киев • УНН

 • 1730 просмотра

россия вынуждена сокращать инвестиционную программу "росатома" почти наполовину из-за экономических трудностей. Кремль традиционно использует атомную энергетику для геополитического влияния.

рф сокращает проекты в атомной энергетике из-за экономических проблем - ЦПД
Фото: t.me/CenterCounteringDisinformation

россия вынуждена существенно сокращать проекты в атомной энергетике из-за проблем в собственной экономике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Кремль традиционно использует атомную энергетику как инструмент усиления геополитического влияния. Однако руководитель государственной компании "росатом" сообщил о сокращении инвестиционной программы почти наполовину и отказе от ряда проектов с целью экономии "в условиях общего негативного экономического фона".

Навязывая странам комплексные соглашения, которые включают не только строительство АЭС, но и обучение специалистов, поставки топлива, утилизацию отходов и предоставляя кредиты, Кремль пытается поставить страны в длительную экономическую зависимость от рф

 - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в Центре, эффект от украинских дальнобойных ударов и огромные расходы на войну против Украины существенно уменьшают возможности россии использовать этот инструмент.

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Евгений Устименко

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