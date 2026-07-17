россия вынуждена существенно сокращать проекты в атомной энергетике из-за проблем в собственной экономике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Кремль традиционно использует атомную энергетику как инструмент усиления геополитического влияния. Однако руководитель государственной компании "росатом" сообщил о сокращении инвестиционной программы почти наполовину и отказе от ряда проектов с целью экономии "в условиях общего негативного экономического фона".

Навязывая странам комплексные соглашения, которые включают не только строительство АЭС, но и обучение специалистов, поставки топлива, утилизацию отходов и предоставляя кредиты, Кремль пытается поставить страны в длительную экономическую зависимость от рф