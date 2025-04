Резников поблагодарил США за новый пакет военной помощи: "Это пример для подражания другим"

Цитата

"Очередной пакет помощи по безопасности Украине от США – мощная поддержка украинской армии, пример для подражания другим государствам-партнерам, и напоминание террористическому государству, что его поражение неизбежно. Спасибо президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и американскому народу", - написал он.

Another package of security assistance to Ukraine from the US is

a strong support to #UAarmy,

an example to follow for other partner states; and a reminder to the terrorist state that its defeat inevitable.

Thank you to @POTUS @SecDef and the American people. pic.twitter.com/TmBrmk8eqY

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

Дополнение

Соединенные Штаты объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 2,5 млрд долларов. Последняя помощь включает 59 боевых машин Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker.

Напомним

Сегодня, 20 января, началось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, или, как его называют, заседание в формате "Рамштайн".