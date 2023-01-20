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Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: "Це приклад для наслідування іншим"

Київ • УНН

 • 1058572 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги, заявивши, що це є "прикладом для наслідування" для інших країн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter міністра.

Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: "Це приклад для наслідування іншим"

Цитата

"Черговий пакет безпекової допомоги Україні від США – потужна підтримка української армії, приклад для наслідування іншим державам-партнерам, і нагадування терористичній державі, що її поразка неминуча. Дякуємо президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та американському народу", - написав він.

Another package of security assistance to Ukraine from the US is
a strong support to #UAarmy,
an example to follow for other partner states; and a reminder to the terrorist state that its defeat inevitable.
Thank you to @POTUS @SecDef and the American people. pic.twitter.com/TmBrmk8eqY

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

Доповнення

Сполучені Штати оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. Остання допомога включає 59 бойових машин Bradley і 90 бронетранспортерів Stryker.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 січня, розпочалося чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн".

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