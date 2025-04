Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: "Це приклад для наслідування іншим"

Цитата

"Черговий пакет безпекової допомоги Україні від США – потужна підтримка української армії, приклад для наслідування іншим державам-партнерам, і нагадування терористичній державі, що її поразка неминуча. Дякуємо президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну та американському народу", - написав він.

Another package of security assistance to Ukraine from the US is

a strong support to #UAarmy,

an example to follow for other partner states; and a reminder to the terrorist state that its defeat inevitable.

Thank you to @POTUS @SecDef and the American people. pic.twitter.com/TmBrmk8eqY

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 20, 2023

Доповнення

Сполучені Штати оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на 2,5 млрд доларів. Остання допомога включає 59 бойових машин Bradley і 90 бронетранспортерів Stryker.

Нагадаємо

Сьогодні, 20 січня, розпочалося чергове засідання контактної групи з питань оборони України, або, як його називають, засідання у форматі "Рамштайн".