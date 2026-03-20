"Резерв+" временно не будет работать из-за технических работ

В приложении "Резерв+" временно ограничат доступ к услугам из-за технических работ в ночь на 21 марта, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

С 21:00 20 марта до 09:00 21 марта в реестре "Оберіг" будут проходить плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID - сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве посоветовали, "чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заблаговременно загрузите PDF-версию". Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите "Загрузить PDF".

"Работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

